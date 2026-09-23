International Street Food: dal 25 al 27 settembre 2026 a Civitanova Marche

La 95esima tappa della decima edizione dell’International Street Food, il festival itinerante che sta ridefinendo il panorama gastronomico nazionale, si terrà nel Campo Basket – Lungomare Piermanni

CIVITANOVA MARCHE – Civitanova Marche si prepara a vivere un weekend indimenticabile e si trasforma nel palcoscenico globale del gusto: arriva la 95ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food, il festival itinerante che sta ridefinendo il panorama gastronomico nazionale. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre 2026, Campo Basket – Lungomare Piermanni sarà il teatro di una celebrazione senza precedenti, dedicata ai sapori, alla tradizione e alla convivialità.

La manifestazione è abilmente organizzata e ideata da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, e con il patrocinio del Comune di Civitanova Marche.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 25 settembre 2026 alle ore 17:00 (apertura stand fino a mezzanotte). Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 dalle 12:00 alle 24:00, con ingresso rigorosamente gratuito.

Il pubblico di Civitanova Marche si potrà immergere in un viaggio gastronomico senza confini, trasformando la città in un vibrante palcoscenico globale dove il gusto supera ogni frontiera. L’International Street Food propone un itinerario sensoriale di altissimo profilo che attraversa i continenti, invitando i visitatori a esplorare eccellenze culinarie che raccontano tradizioni lontane e passioni locali autentiche

Questa attesa tappa dell’International Street Food si preannuncia come un viaggio sensoriale e culturale senza precedenti, un percorso del gusto capace di unire tradizioni millenarie e tendenze globali attraverso le preparazioni più iconiche d’Italia e del mondo. Il tour gastronomico si snoda tra i sapori autentici della tradizione abruzzese con gli arrosticini, classici spiedini cotti a regola d’arte sulla brace, e l’eccellenza piemontese racchiusa negli hamburger di Fassona.

La proposta prosegue tra i profumi intensi della cucina argentina e la succulenza dei pregiati tagli di Chianina, per poi approdare in Puglia con le irresistibili bombette, involtini dal cuore morbido e filante. Tra i momenti di forte richiamo spettacolare spicca il caciocavallo impiccato, fatto fondere lentamente sui carboni e servito su pane tostato, affiancato dalle ultime tendenze dello street food contemporaneo come il croccante e succoso Smash burger. L’itinerario internazionale si arricchisce delle avvolgenti spezie della cucina indiana, per poi concludersi in dolcezza con i churros fritti al momento e il Kürtőskalács ungherese, l’antico e profumato “dolce camino” dalla crosta caramellata.

A elevare ulteriormente l’esperienza enogastronomica interviene una raffinata selezione di birre artigianali, scelte con estremo rigore tra le migliori etichette italiane ed estere. Ciascuna proposta è studiata per instaurare un dialogo armonico o un audace contrasto con le sfumature aromatiche dei piatti, trasformando ogni singolo assaggio in un’autentica degustazione d’autore e confermando l’evento come un vero e proprio fenomeno culturale