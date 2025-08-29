“I Sapori del Borgo”: cena itinerante a Mombaroccio​

MOMBAROCCIO – Una sera di fine estate, un centro storico incantevole, i piaceri della tavola: sono questi gli ingredienti de “I Sapori del Borgo” in programma lunedì 8 settembre dalle ore 19.00 a Mombaroccio.​

Confcommercio Marche Nord con l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco propone una cena itinerante (a partire dalle 19.00) sotto le stelle degustando tante prelibatezze locali, accompagnate dai vini del territorio, preparate da quattro ristoranti-agriturismi di Mombaroccio.

​

Il menù prevede:

Lombo di maiale cotto a bassa temperatura in salsa di patate con cipolla croccante – RISTORANTE “LA COPPA”;

Lasagne della tradizione – AGRITURISMO “MIMULUS”;

Porchetta tipica in crosta croccante con patate arrosto – RISTORANTE “PICCOLO MONDO”;

Dolci: Crostata, cantucci della tradizione assortiti, ciambellone d’autunno, anicetti ubriachi – RISTORANTE “MONDRIGO”.

La serata sarà allietata, nel giardino di Palazzo Del Monte, da un concerto musicale.

Il costo del menù completo itinerante all’interno del borgo è di euro 35,00. Per i bambini è possibile acquistare un piatto singolo a euro 10,00. I posti sono limitati, si consiglia la prenotazione.

In caso di pioggia la cena completa si svolgerà all’interno di Palazzo Del Monte.

INFO, PRENOTAZIONI E PREVENDITE: tel. 0721698205 – 0721698281 – segreteria@ascompesaro.it.

​