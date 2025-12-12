E’ Natale a Mombaroccio: va in scena la Magica Nevicata in Piazza Barocci

Nel suggestivo Borgo marchigiano, il 13 e 14 dicembre, terzo weekend caratterizzato dalla magica nevicata tra musica e incantevoli scenografie

MOMBAROCCIO – Oltre 10mila biglietti venduti e tantissimi bambini hanno affollato i primi due weekend di E’ Natale a Mombaroccio, uno dei mercatini natalizi più antichi e magici della nostra provincia ed è tutto pronto per accogliere tanti altri visitatori nell’ultimo appuntamento del 13 e 14 dicembre.

Tanti i turisti da fuori regione, dalla Sicilia al Piemonte, da Roma, Parma, Milano, Trento e Modena a cui si sono aggiunti i tanti camperisti, arrivati per sostare almeno due giorni nello splendido borgo marchigiano.

Il segreto del fascino di Mombaroccio sta infatti nell’ampia offerta di questo piccolo e affascinante borgo che va oltre il semplice mercatino: da Palazzo Del Monte ai Musei del Ricamo e della Civiltà Contadina con oggetti risalenti dal XVIII secolo al 1970 inerenti l’attività lavorativa nei campi e quella manuale.

A Natale l’offerta aumenta

e Mombaroccio, da ormai 25 anni, si arricchisce di suggestive ambientazioni legate a doppio filo con la Magica Nevicata che avverrà sabato 13 alle 17 e alle 18,30 e domenica alle 16,45, alle 18 e alle 19.

Ogni giornata si apre alle ore 10 per la visita alle ambientazioni natalizie, dal giardino magico al villaggio montano, dal paesaggio invernale alla casa delle lanterne o il forno di Pepi, dai pinguini al giardino degli Gnomi, con un passaggio “obbligato” alla casa di Babbo Natale per lasciare la propria letterina dei desideri. Inoltre, all’interno dell’appena ristrutturato Palazzo Del Monte, dove sono visitabili il Villaggio della Lemax e la Casa del Natale.

Nelle vie del borgo anche tanti personaggi come il drago Lùmir

che arriva dal lontano oriente in cerca del proprio colore, o Andri Ballon e la magia dei suoi palloncini nel giardino di Palazzo Del Monte, o cercare di ascoltare le storie di Kamishibai, mentre una simpatica Mamma Natale saluta i più piccoli con un delizioso omaggio.

E se questo weekend è l’ultimo appuntamento con le 36 casette di artigianato ed enogastronomia, la magia del Natale di Mombaroccio non finisce qui: per tutte le feste, per gruppi di minimo 10 persone, la Proloco, anima e cuore del borgo, accoglierà i turisti per una visita alle straordinarie ambientazioni curate con passione dalla direttrice artistica Beatrice Vincenzi.

Info: 375.5184578 WhatsApp e mail info@prolocomombaroccio.it