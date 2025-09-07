Friku Festival, gli appuntamenti a Sarnano e Sant’Angelo in Pontano

Friku Festival con teatro di strada e circo contemporaneo sarà oggi 7 settembre a Sarnano in Piazza della Libertà con Andy Spigola in “Boato”; il 10 settembre a Sant’Angelo in Pontano, in Piazzale Trento con Chalibares in “Per un pelo”

SARNANO (MC) – “Frico” e “fricu” sono parole usate nei dialetti maceratesi e fermani per indicare affettuosamente un “bambino”. Dal 2021, “Friku” è diventata la parola simbolo di una rassegna che ha saputo unire poetiche artistiche contemporanee, accessibilità gratuita e valorizzazione dei territori.

Il Friku Festival è nato grazie alla disponibilità e al sostegno dell’Unione Montana dei Monti Azzurri e di molti dei suoi comuni, con l’obiettivo di proporre spettacoli di qualità rivolti soprattutto a bambini e famiglie. Negli anni è stato capace di unire intrattenimento e cultura, diventando uno spazio diffuso di socialità che anima i borghi, valorizza il territorio e promuove il turismo locale. Il crescente successo di pubblico ha portato all’adesione di nuovi comuni della provincia di Fermo e ha attirato numerose famiglie e turisti.

Il cartellone propone 20 spettacoli realizzati da 19 compagnie professioniste, italiane e internazionali.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e in caso di maltempo si svolgeranno in luoghi al chiuso che verranno comunicati sul sito e sui canali social del festival.

Oggi, domenica 7 settembre 2025, a Sarnano

sarà la volta del teatro di strada e della visual comedy surreale di Andy Spigola e del suo “Boato”, in programma alle ore 17:00 in Piazza della Libertà.

Andy Spicola è un ansioso playboy, amante della magia, della danza e delle altezze con imprese improbabili al limite dell’idiozia e del coraggio, ti trasporterà in un mondo assurdo dove esiste una sola parola d’ordine: BOATO! Uno spettacolo che unisce il nouveau clown, visual comedy e la ricerca personale sull’uso dei trampoli e dell’altezza come sfida.

Prendendo spunto dai personaggi della commedia italiana degli anni ’60 (film di Nino Manfredi, Giancarlo Giannini e Lina Wertmuller) crea una parodia del latin lover. Da questo punto di partenza inizia un viaggio per entrare nel mondo di Andy e scoprire insieme a lui i suoi veri desideri e le sue vere passioni, seguendo un percorso di liberazione dagli schemi imposti dalla società.

Andrea Mineo nasce a Milano nel 1989. Fin da piccolo si appassiona al teatro. Questo amore lo porta, da autodidatta, a fare workshop in giro per il mondo, dalla Danimarca al Sudamerica, e lo porta a sperimentare diverse forme teatrali. Un giorno avviene l’incontro con il Clown e comincia la sua formazione, inizialmente a Rho (MI) con Marco Borghetti (Tobia Circus) e successivamente con diversi maestri internazionali tra i quali Andrè Casaca, Jhonny Melville, Juan Karlos Nunez.

Il 10 settembre il Friku Festival arriva a Sant’Angelo in Pontano

alle ore 15:30 in Piazzale Trento, con la compagnia italo-cilena Chalibares e il suo coinvolgente e divertente spettacolo di circo contemporaneo “Per un pelo”, vincitore del Premio Emilio Vassalli 2024, il Premio Takimiri, il Premio Open Circus e il Premio del Pubblico al Clown&Clown Festival 2024, e del Perform-It 2025.

Lo spettacolo è un mix di teatro di strada, musica, giocoleria, acrobatica e clownerie, una delle creazioni più apprezzate del nuovo recentissimo circo contemporaneo italiano, accolta con entusiasmo nei principali festival grazie a una scrittura scenica originale e a una qualità artistica che sta conquistando pubblico e critica ovunque.

In scena due clown nei panni di bizzarri musicisti e due giocolieri esuberanti, capaci di condurre il pubblico in un mondo immaginifico fatto di figure acrobatiche, gag sorprendenti e virtuosismi sonori.

“Per un pelo” è un intreccio armonico in cui movimento e musica si fondono in perfetta simbiosi con lo spettatore, dando vita a un’esperienza poetica e coinvolgente che diverte e incanta grandi e piccoli.

Il 20 settembre la chiusura della rassegna è affidata a Nicola Pesaresi, in scena a Caldarola con “Nicola e Isotta”, straordinario spettacolo di ventriloquismo.