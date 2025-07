“Castrum Sarnani, il Medioevo che ritorna” a Sarnano

Dal primo al 17 agosto a Sarnano torna Castrum Sarnani – XVII edizione: rievocazioni medievali, mostre, spettacoli e la direzione artistica di Alessandro Martello

SARNANO – Si rinnova l’appuntamento con la XVII edizione di “Castrum Sarnani, il Medioevo…che ritorna” manifestazione ideata dall’Associazione Tamburini del Serafino e che dal 2008 si svolge a Sarnano, un caratteristico borgo ai piedi dei Monti Sibillini.

L’evento avrà inizio l’ 1 Agosto dalle ore 15:30 con la Giornata di Cammino sul Cantico delle Creature, In collaborazione con Centro Studi Sarnanesi e Il Cammino dei Cappuccini della Provincia Picena Frati Minori Cappuccini, l’itinerario percorre una porzione del Cammino dei Cappuccini nei pressi del borgo di Sarnano, attraversando la via delle Cascate Perdute. Il tragitto si snoda tra boschi, campi coltivati ed il torrente Tennacola, con i suoi salti, fino a raggiungere l’Abbazia di Piobbico.

Dal 2 agosto fino alla fine del mese, le vie e le pareti del centro storico accoglieranno la mostra fotografica “Sora nostra madre terra”, incentrata sul Cantico delle Creature, in occasione degli ottocento anni dalla sua composizione da parte di San Francesco d’Assisi, e sul territorio di Sarnano e dei Monti Sibillini, da secoli testimone di uno sviluppo umano in armonia con l’ambiente che porta indelebile traccia del passaggio del Santo di Assisi e, negli eremi, della presenza dei suoi primi fratelli.

Il 7 agosto sarà in scena lo spettacolo “FRA’ – San Francesco la superstar del medioevo” scritto e interpretato dall’attore Giovanni Scifoni, con la regia di Francesco Ferdinando Brandi e orchestrato con le laudi medievali e gli strumenti antichi di Luciano di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli. Allestito nella splendida cornice medievale di Piazza Alta, Il monologo si interroga sull’enorme potere persuasivo che genera su noi contemporanei la figura pop di Francesco, e percorre la vita del poverello di Assisi e il suo sforzo ossessivo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma. Biglietti in vendita su www.ciaoticket.com e rivenditori della piattaforma.

Dal 7 al 17 agosto (escluso il 15 agosto) verrà aperta la trentennale Taverna della Luna dove gli ospiti potranno godere del balcone panoramico ai piedi del maestoso Palazzo del Popolo e gustare pietanze tipiche dell’epoca, preparate esclusivamente con ingredienti esistenti nell’Europa medievale e servite da personale in costume del tempo, allietati con musiche e spettacoli a tema.

Dall’11 al 14 agosto si entrerà nel vivo della manifestazione con il Medioevo…che ritorna: le vie del borgo accoglieranno botteghe e banchi di artigiani intenti a mostrare l’arte dei loro antichi mestieri e le piazze prenderanno vita grazie a osterie, spettacoli di mangiafuoco, combattimenti di scherma antica, cantastorie, giocolieri, streghe e strani personaggi del tempo.

Accompagnati da simpatiche animatrici, i più piccoli potranno immergersi nel Medioevo dei bambini, un percorso immaginario per le vie del borgo allietato da giochi di abilità, da spettacoli di animazione, dalla visita all’Accampamento Storico allestito a cura della Compagnia Grifone della Scala di San Severino Marche e da un percorso esperienziale alla scoperta dell’antica arte di tingere i tessuti con colori naturali.

Non mancheranno le attività culturali e didattiche.

Dall’11 al 14 agosto, presso la Piazzetta della Picassera, si terranno vari laboratori didattici a cura de “La Fattoria della Rocca”: il laboratorio di uncinetto, del feltro ad ago, della cesteria di vimini, di disegno con la lana, di cordoni con telaio Kuminihimo e lavorazione della pelle.

Il 12 e il 14 Agosto la Compagnia di Sotto Monte (gli Organizzatori del Sarnano Comix) tornerà con l’evento GDR di Cervogia et Alea! dove, in collaborazione con il Centro Studi Sarnanesi, il visitatore potrà immergersi in un’avventura totalmente inedita basata sui Frati Minori di Roccabruna, una serata all’insegna del gioco di ruolo. L’avventura ambientata nel Medioevo, basata sul sistema di gioco “Brancalonia”, vedrà i giocatori alle prese con briganti squattrinati, frati esuberanti, botte da orbi e follie grottesche.

La bellezza dell’evento rispecchia quella del paese: storica, paesaggistica, culturale… e “umana”, data dal senso di appartenenza della Comunità, che coinvolgerà nella meraviglia della sua storia anche quanti vorranno esserne magicamente travolti.

Informazioni e prenotazione Taverna della Luna ai numeri 333.6053265 – 333.4020432

castrumsarnani@gmail.com – www.castrumsarnani.org