Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola, edizione 2021

Raduni camper, nelle prime tre settimane di ottobre, in occasione dei tre week-end della Fiera nazionale del tartufo di Pergola

PERGOLA (PU) – Torna con la 25esima edizione della Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola, il tradizionale appuntamento per i camperisti, organizzato dalla Pro Loco.

La città dei Bronzi Dorati ospita nelle prime tre domeniche di ottobre (3, 10, 17 ottobre 2021) la manifestazione dedicata al tartufo e ai prodotti tipici e, come ormai da anni, la Pro Loco invita chi ama viaggiare in camper a visitare Pergola, uno de I Borghi più Belli d’Italia, che vanta il riconoscimento di “Città amica del turismo itinerante”, nell’entroterra della regione Marche, ai piedi del Monte Catria.

I raduni sono organizzati ogni fine settimana: sabato 2 e domenica 3, sabato 9 e domenica 10, sabato 16 e domenica 17. Ricco e variegato il programma

1° FINE SETTIMANA DI FIERA

SABATO 2

dalle 10 alle 12 accoglienza camperisti

fino alle 12,30 mercato settimanale

ore 15,30 a spasso nel centro, visita alla Chiesa di Santa Maria delle Tinte

ore 17 merenda con il tipico “Moretto di Pergola”

a seguire visita al Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola

DOMENICA 3

Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato e della Città di Pergola

per chi vuole: ore 9,30 1° Pergola Crossing – 20km, 600 m dislivello

RADUNO 2° FINESETTIMANA DI FIERA

SABATO 9

dalle 10 alle 12 accoglienza camperisti

fino alle 12,30 mercato settimanale

ore 15,30 a spasso nel centro, visita alla Chiesa di Santa Maria delle Tinte

ore 17 merenda con il tipico “Moretto di Pergola”

a seguire visita al Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola

DOMENICA 10

Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato e della Città di Pergola

RADUNO 3° FINESETTIMANA DI FIERA

SABATO 16

dalle 10 alle 12 accoglienza camperisti

fino alle 12,30 mercato settimanale

ore 15,30 a spasso nel centro, visita alla Chiesa di Santa Maria delle Tinte

ore 17 merenda con crescia e formaggio locale

a seguire visita al Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola

DOMENICA 17

Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato e della Città di Pergola

da segnalare: ore 17,30 “Il teatro dei golosi” e cena al Foyer del Teatro

Costo per ogni fine settimana:

12 euro (maggiori di 14 anni)

6 euro (da 6 a 14 anni)

3 euro (da 3 a 5 anni )

L’area camper attrezzata è immersa nel verde del Parco Mercatale e si trova proprio in prossimità del centro storico. Non ci sono piazzole predefinite e la sosta è gratuita. Non è possibile perciò riservare nessun posto. Ogni equipaggio si sistemerà liberamente al momento dell’arrivo all’area camper di Pergola, in base allo spazio disponibile. Qualora non ci fosse spazio a sufficienza c’è la possibilità di sostare in un grande parcheggio in Viale Catria, sempre intorno al centro storico, dove però non sono attualmente presenti gli scarichi per i camper.

La quota indicata sarà richiesta solo a chi deciderà di partecipare alle iniziative proposte dalla Pro Loco.

Nella mattina di sabato i volontari della Pro loco saranno a disposizione oltre che per le iscrizioni, anche per informazioni su cosa visitare nei dintorni, dove mangiare, eventuali pasti convenzionati etc

Chi ha deciso di partecipare al raduno camper è invitato a comunicare i propri dati alla mail info@prolocopergola.it o al numero 3385279018, per permettere una migliore organizzazione.

ATTENZIONE: La prenotazione è necessaria in particolare per gestire gli ingressi al Museo, date le limitazioni al numero di ingressi dovuti all’emergenza sanitaria in corso. Non si garantisce la disponibilità dei posti a chi prenoterà a ridosso dell’evento.

INFO SULLA FIERA DEL TARTUFO: pagina Facebook Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Pergola.

INFO SU AREA CAMPER: L’Area Camper di Pergola si trova in Via San Biagio, nei pressi del Parco Mercatale. Percorrendo via San Biagio l’accesso alla zona di sosta si trova vicino alla chiesa di San Biagio. L’area è verde, ombreggiata da numerosi alberi. Per accedere con il camper alla zona verde bisogna transitare sotto un grande ponte. Percorrendo a piedi il ponte si arriva direttamente all’inizio di Corso Matteotti, in pieno centro storico.

Parco Mercatale – Largo XXIV Maggio, 61045 Pergola PU Coordinate: 43.565265, 12.836363

Per chi arriva dall’A14: si consiglia di uscire al casello Autostradale di Marotta (e non Fano) e quindi percorrere la Strada provinciale 424 verso Pergola, Via Alcide De Gasperi, alla rotatoria prendere la terza uscita su Via Fermi, infine Via San Biagio

Per chi arriva da Cagli: percorrere la Strada provinciale 424 verso Pergola, Via Alcide De Gasperi, alla rotatoria prendere la prima uscita su Via Fermi, infine Via San Biagio

Per chi arriva da Fabriano: percorrere la Strada provinciale 16 verso Pergola, al semaforo girare a sinistra su via Marconi, percorrere Via Monte Acuto, all’incrocio svoltare a destra su Via Alcide de Gasperi, alla rotatoria la prima uscita su Via Fermi, infine Via San Biagio

Per qualsiasi informazione: 3385279018 info@prolocopergola.it