IT.A.CÀ, il Festival del turismo responsabile dal 10 al 13 giugno 2021

Nel Parco dei Monti Sibillini previsto un programma ricco di eventi all’insegna del turismo sostenibile, inteso come modello di sviluppo e rinascita per i borghi colpiti dal terremoto 2016-2017: Ussita, Fiastra e Arquata del Tronto

MARCHE – Si svolgerà dal 10 al 13 giugno 2021 IT.A.CÀ, il Festival del turismo responsabile.Il tema scelto per questa edizione è il “diritto di respirare”, e prevede una serie di incontri in presenza, ma con posti limitati, tra Ussita, Fiastra ed Arquata del Tronto. La seconda edizione dell’evento era in programma ad aprile dello scorso anno, ma a causa dell’emergenza sanitaria era stata rinviata.

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini è tra gli enti patrocinanti del festival che si occupa di turismo responsabile e innovazione turistica in ottica di sostenibilità ed accessibilità.

“Una iniziativa importante ed utile” sottolinea il presidente Andrea Spaterna, “perché pone al centro degli incontri la questione di come implementare lo sviluppo del territorio in una logica rispettosa dell’ambiente. Il diritto di respirare alberga nei luoghi del Parco, per sua stessa natura, perché le foreste sono serbatoio di energie rigeneranti. Non a caso, tra gli argomenti che animeranno i vari dibattiti vi saranno anche quelli che ci vedranno direttamente coinvolti, come “La gestione forestale in Appennino” e “Turismo, bisogno di respirare e aree protette”. A questo proposito ricordo che, come Parco, abbiamo avviato l’individuazione di percorsi di immersione forestale, i cosiddetti bagni di foresta, che rappresentano una nuova frontiera nella fruizione del territorio, in un’ottica di benessere accessibile a tutti”.

E proprio di questo si parlerà venerdì a Fiastra, nella suggestiva area dei ruderi del castello Magalotti, con inizio alle ore 15.30. Oltre al presidente del Parco, interverranno Paolo Zavarella, Medico chirurgo e Presidente dell’Associazione Italiana di Medicina Forestale e Carlo Alberto Graziani, Presidente del Gruppo di San Rossore. Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie): 0737 52185 – alcina@libero.it.

Il programma completo del festival è disponibile a questo link:

https://www.facebook.com/108976764093242/posts/316934466630803/?d=n