“Festival delle storie”, al via oggi a Camerata Picena

Dall’11 al 13 ottobre in piazza Vittorio Veneto il Festival delle storie in un Paese pieno di Storie tante iniziative per i giovani tra giochi, letture, teatro e laboratori

CAMERATA PICENA (AN) – Si apre con una serie di iniziative la tre giorni di storie e racconti il “Festival delle storie-un paese pieno di storie ” presso piazza Vittorio Veneto a Camerata Picena.

L’evento, organizzato dall’associazione Acchiappasogni e dal comune di Camerata Picena, con il patrocinio del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, di Nati per Leggere Marche e dell’Osservatorio di Genere e con la collaborazione dell’IC “Matteo Ricci” di Polverigi apre i battenti oggi venerdì 11 ottobre alle ore 16.30.

Queste le attività

Il cantastorie Felice Pantone con il “Signore delle ciliege”. Incontrando il Signore delle Ciliegie vi troverete in particolare ad ascoltare un racconto dopo l’altro con la stessa avidità con cui si assaporano i frutti più saporiti della primavera.

Per di più lo spettacolo è un vasto contenitore musicale di racconti e canzoni costruito con trentennale esperienza e rinnovato nella freschezza di temi e significati sempre nuovi ed attuali, così come innovativo è l’uso degli strumenti musicali inediti che si possono ascoltare, vedere e provare solo incontrando questo incredibile cantastorie. Suonatore provetto di strumenti inconsueti Felice si accompagna nei suoi racconti con l’organo a manovella, la sega musicale, il tubasso dissotterrato e il flauto da naso.

Nello spazio “C’era una volta e ci sarà ancora”, le case editrici Settenove e Mezzelane, la libreria “Oh che bel castello”, nello spazio “A casa di Mignolina” la biblioteca Premio Libro per l’ambiente di Falconara Marittima e negli spazi con “Gli angoli di mamma Oca” e “La biblioteca magica” la biblioteca “Raul Bartoli” di Camerata Picena.

La street art con Panic wet paint, nello spazio “Alla corte di Desir”.

Per raccontare e raccontarsi, “La cucina della zuppa di sasso” con l’ass. Volontariato Incontro, in cui scambiare una ricetta con le signore del centro e creare, a fine festival “il ricettario delle vergare”, “Il baule volante” con il coloratissimo camper di Radio Incredibile, “Il grillo parlante” che ospita i racconti scientifici di Marco Lorenzini.

Per giocare, “la culla dei racconti” una immersione in un archivio comunale (su prenotazione alle ore 16) e i giochi da tavolo con “La bottega dello zio Drosselmeyer”

A completare inoltre l’offerta dei laboratori gli speaker’s corner affidati alle scuole secondarie di primo grado e alle scuole dell’Infanzia dell’IC Matteo Ricci di Polverigi: letture drammatizzate, animate, presentazione di libri e “Rattoppa, incolla e racconta” in cui curare un libro danneggiato portato da casa.

E ancora nell’angolo “Never ending story” le presentazioni dei libri: alle 16.30 “Biografia di un sogno” con Elisa Caporalini che racconterà la storia di Frolla, alle 17 l’esperienza dei centri estivi e alle 18 la presentazione del piccolo Diego Tifi.

Chiara Lucciarini Assessore alla cultura: “Il nostro comune che ormai da tanti anni propone attività per i giovani di invito alla lettura, ha il piacere di invitare ed accogliere quanti vorranno immergersi in un Paese pieno di Storie. Una nuova sfida dunque per la nostra piccola realtà, in cui abbiamo creduto molto e che ci permette di continuare l’azione di coesione e socializzazione posta alla base di molte delle iniziative che abbiamo organizzato negli ultimi anni.“

Il calendario sarà visionabile sulla pagina facebook Il Festival delle Storie 2024