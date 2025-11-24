Festa dell’Olivo e dell’Olio Extravergine di Oliva Raggia a Monte San Vito

A Monte San Vito, Città dell’Olio, il 30 novembre prossimo si celebrerà l’oro verde con una giornata tutta dedicata all’olio extravergine di oliva e ai sapori autentici del territorio

MONTE SAN VITO (AN) – Domenica, 30 novembre 2025, dalle ore 10.00 alle ore 22.00, a Monte San Vito si terrà la prima edizione della Festa dell’Olivo e dell’Olio Extravergine di Oliva Raggia, una iniziativa che unisce cultura, gusto e territorio.

Dalle ore 10:00 presso il Centro Turistico Carlo Urbani si terrà il convegno “VALORE, IDENTITÀ e SAPORE” sulla conoscenza dell’ Olivo RAGGIA e dell’ olio EXTRAVERGINE: un momento di approfondimento per scoprire anche il futuro dell’olio extravergine.

Dopo i saluti delle Autorità, interverranno:

Prof. Davide Neri, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali – Univ. Politecnica delle Marche

Francesco Sabbatini Rossetti, Presidente Aprol Marche – Coldiretti

Dott.ssa Rosaria Parisi, Biologa Nutrizionista

Morena Montesi, Condotta Slow Food dei Castelli di Jesi

Francesca Petrini, Presidente Nazionale CNA Agroalimentare

A conclusione assaggio di olio su pane

Per tutta la giornata dalle 10:00 alle 22:00, si terrà invece la Mostra Mercato dell’Olio Extravergine e dei Prodotti Tipici Locali:

– stand con degustazioni e specialità del territorio

– visite guidate al suggestivo Frantoio Storico del 1688

– esposizione di macchine agricole New Holland

– mostra di trattrici d’epoca

Dalle ore 12:00, apertura degli stand gastronomici con proposte di piatti tipici e prodotti nostrani.

Una giornata da vivere tra profumi, sapori e conoscenze, per celebrare insieme il valore di una delle eccellenze italiane più amate.

LE ZUPPE

Ceci co’ l’ oio bono – Fagioli co’ le cotiche – Passata di zucca e pa’ brusco – Lenticchie col pesce

POLENTA

Col sugo rosso de carne – co’ la Sapa

OLIO e PANE

Assaggio di Monovarietali Frantoio, Mignola, Raggia su pane – Focacce patate e rosmarino – alla cipolla – al cavolo e noci – al pomodoro e maggiorana

PANINERIA

Pani co’ i Ciarimboli, co’ la Salciccia , co’ le Spuntature

BEVERAGGIO

Birra agricola – Lacrima spritz – Verdicchio e Lacrima DOC

ANGOLI D’AUTUNNO

Castagne – Ciambelle di mosto e anice – Maritozzi panna e cioccolato – Focaccia dolce mele cotogne o visciole – Crepes Nutella – Cantucci e amaretti

Vin brulé – Cioccolata calda – Thè caldo – Punch e turchetto

INTRATTENIMENTO

Musica e balli gruppo folk I Briganti

SPAZIO BIMBI

Presso la biblioteca comunale G. Spontini intrattenimento e giochi per i più piccoli

Troverai posti seduti e spazi coperti, per goderti la festa in tutta comodità, anche in caso di maltempo.