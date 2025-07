Festa del Vino 2025 a Pergola: una tre giorni ricca di iniziative

Dal 25 al 27 luglio Pergola festeggia i 20 anni del Pergola Doc con degustazioni, musica, laboratori e spettacoli nel cuore del centro storico

PERGOLA (PU) – Un viaggio sensoriale tra tradizione, gusto e convivialità decollerà venerdì 25 luglio, quando a Pergola si alzerà il sipario sulla 53esima Festa del Vino, tra gli eventi enogastronomici più longevi e di successo della regione Marche. Ad organizzarla la Pro loco con il patrocinio del Comune.

Da venerdì a domenica 27, ben tre giornate per celebrare, nel suggestivo centro storico di uno dei Borghi più Belli d’Italia, l’Oro Rosso di Pergola.

Il Pergola Doc, una delle straordinarie eccellenze pergolesi insieme al tartufo, è la Denominazione Comunale d’Origine più giovane della provincia di Pesaro Urbino. Proprio nel 2025 festeggia 20 anni. L’evento sarà preziosa occasione per celebrarlo come merita, per parlare di traguardi raggiunti e progetti futuri.

Un anniversario importante per una tipicità sempre più conosciuta ed apprezzata, capace di contribuire alla promozione e alla valorizzazione di un territorio vasto, che sarà festeggiato con diversi appuntamenti, ad iniziare da quello in programma venerdì alle 19.30. I portici di Piazza Garibaldi ospiteranno ‘A cena con Aleatico & Lacrima’.

Un’esperienza sensoriale nata per essere ricordata, sorso dopo sorso, assaggio dopo assaggio. Sarà proposta una degustazione guidata di 9 vini selezionati tra Pergola DOC, Uva Nera Rada e Lacrima di Morro d’Alba DOC. Condurrà la serata il sommelier Raffaele Papi, Vice Presidente AIS Marche, che guiderà i presenti in un percorso coinvolgente, arricchito da curiosità e storie raccontate direttamente dai produttori locali. In abbinamento, uno speciale menù firmato dallo chef Filippo Petrolati, creato per esaltare al meglio ogni calice. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 23 luglio: 388.0732931.

Sabato alle 17.30, invece, ci si sposterà in sala consiliare per la tavola rotonda ’20 anni di Pergola Doc’. Un momento di riflessione condivisa per ripercorrere la storia dell’Oro Rosso pergolese e delineare insieme il suo futuro. Nel 2005 il Pergola otteneva ufficialmente la Doc. Insieme a produttori ed esperti si ripercorreranno i passi fatti finora e scopriranno quelli che verranno. Con Alberto Mazzoni, direttore dell’Istituto Marchigiano di Tutela Vini, Luca Gambucci, delegato Ais Marche Fabriano e Stefano Tonelli, produttore, si parlerà del Pergola Doc non solo come prodotto agricolo ed enogastronomico, ma anche espressione e simbolo dell’identità e della cultura del territorio. Modera Ubaldo Alimenti. Al termine degustazione sotto i portici comunali.

Sarà solo l’inizio di un week-end ricco di iniziative pensate per tutta la famiglia. Nel cuore di Pergola sia sabato che domenica apriranno le tipiche cantine, dove degustare insieme al Pergola Doc, tante altre specialità locali. Gusto e convivialità, grazie anche a musica ed animazione.

E ancora: laboratori, arte, musica, area bimbi e tanta ospitalità per brindare insieme ad una grande eccellenza!

Ulteriori informazioni nelle pagine social della Pro loco Pergola.