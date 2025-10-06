Fermo, coltivava marijuana in una abitazione: denunciato 59enne

FERMO – Un normale appartamento nei pressi del centro storico, con zona adibita ad una serra artigianale per la coltivazione di marijuana, con tanto di impianto di essiccazione con timer che regolava sistema di ventilazione, illuminazione specifica e tutto il necessario per far crescere le piante in modo ottimale. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Fermo durante un controllo mirato in una casa a Fermo.

che l’autore della coltivazione, un 59enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato alla locale Procura per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione, frutto di una sorveglianza prolungata, ha portato alla scoperta di 10 piante di cannabis in piena crescita, distribuite ordinatamente in una zona convertita ad hoc.

La parte dell’abitazione, da fuori del tutto anonima, era stata attrezzata con lampade, sistemi di irrigazione temporizzati e ventilatori per simulare le condizioni ideali alla coltivazione. I Carabinieri tenevano d’occhio la zona e hanno deciso di intervenire trovando conferma ai sospetti. Le indagini proseguono per capire se l’uomo sia coinvolto in una rete più ampia di spaccio, o se si trattasse di una produzione destinata a una distribuzione locale.