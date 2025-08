Fermo, Carabinieri: promozione a Capitano per Del Moro e Filippelli

Massimiliano Del Moro e Ferdinando Filippelli, rispettivamente comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fermo e di Montegiorgio, hanno ricevuto la terza stella direttamente dal comandante della Legione “Marche”, Generale di Brigata Nicola Conforti

FERMO – Nella mattinata odierna, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo, il Colonnello Gino Domenico Troiani, a margine di un breve rapporto, alla presenza dei comandanti delle Compagnie di Fermo e Montegiorgio e di una rappresentanza dei carabinieri della provincia, si è congratulato con i neo-Capitani, già Tenenti Massimiliano Del Moro e Ferdinando Filippelli, rispettivamente comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fermo e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montegiorgio.

Il Capitano Del Moro, 55enne, laureato in Scienze dell’Amministrazione, dopo aver ricoperto incarichi operativi nelle Marche ed aver comandato la Stazione di Potenza Picena per 18 anni, è stato nominato sottotenente nel 2021 ed a margine della frequenza del corso presso la Scuola Ufficiali di Roma, ha assunto il comando del Norm di Fermo dal gennaio 2022. Il neo-capitano, nel corso della sua carriera, è stato insignito di medaglia d’oro di lungo comando e della medaglia mauriziana di dieci lustri di carriera militare.

Il Capitano Filippelli, 56enne, laureato in Giurisprudenza e in Scienze dell’Amministrazione, ha ricoperto vari incarichi operativi nella Regione Marche, in particolare a Porto d’Ascoli ed ha comandato le Stazioni di Acquasanta Terme e di Ascoli Piceno tra gli anni 2001 e il 2020 per poi superare il concorso da ufficiale ed assumere da Sottotenente il comando del Norm di Montegiorgio dal marzo del 2021; è anch’egli insignito di medaglia d’oro di lungo comando e di medaglia mauriziana di dieci lustri di carriera militare.

I neo promossi hanno ricevuto la terza stella direttamente dal comandante della Legione “Marche”, Generale di Brigata Nicola Conforti, che ha riunito tutti i comandanti dei Reparti dipendenti per congratularsi con i due ufficiali e ringraziarli per il lavoro sinora svolto, formulando loro i più sentiti auguri per l’importante traguardo raggiunto.