Falconara, potenziato il servizio tamponi rapidi all’Aeroporto delle Marche

Il servizio ,a partire da oggi, è operativo dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 16.30

FALCONARA MARITTIMA (AN) – Da oggi, lunedì 2 novembre, il presidio sanitario attivato all’Aeroporto delle Marche per effettuare il tampone antigenico rapido per la diagnosi di Covid-19 è operativo nei seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 16.30. La decisione di potenziare il servizio, inizialmente previsto negli orari di arrivo e di partenza dei voli internazionali, è stata presa da Aerdorica spa insieme con il Polo Diagnostico del Gruppo KOS, che gestisce il presidio, e Innoliving, l’azienda che fornisce i tamponi rapidi, in conseguenza del grande afflusso registrato. Nella sola giornata di sabato 31 ottobre sono stati effettuati 280 tamponi (di cui 70 a viaggiatori e 210 ad altri utenti).

Si ricorda che il presidio è allestito al Terminal Arrivi dove, oltre alle costanti attività di sanificazione, sono state ulteriormente potenziate le misure necessarie per garantire la massima sicurezza.

Il servizio è a disposizione dei passeggeri ma anche di accompagnatori ed utenti esterni, in modo da offrire al territorio un ulteriore punto di screening veloce della popolazione.

Il test viene effettuato con un tampone naso-faringeo ed il risultato è disponibile in soli 15 minuti. Il costo è di 30 euro (30 pound) e, trattandosi di dispositivo di screening, non è necessaria la prescrizione medica.

Per informazioni: tel. 071 2133551.