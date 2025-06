“I martedì dell’Archeologia”, dal 24 giugno a Corinaldo

La rassegna I Martedì dell’Archeologia organizzata dall’Archeoclub Corinaldo prevede sei incontri alla scoperta del territorio

CORINALDO – Prenderà avvio martedì 24 giugno la rassegna organizzata dalla sede corinaldese dell’Archeoclub d’Italia dal titolo “I martedì dell’Archeologia”. Quest’anno gli incontri aperti al pubblico saranno sei e si terranno, come per le precedenti edizioni, presso l’area retrostante la chiesa di Santa Maria in Portuno e che avranno inizio alle ore 21.00 ad ingresso libero.

Il primo incontro sarà tenuto da Alessandro Campedeli e Francesca Bindelli che affronteranno il tema: “Scavi e ricerche nella città romana di Suasa”. A seguire martedì 1° luglio sarà presente Ilaria Latini con “Ricerche per un aggiornamento della Carta Archeologica di Corinaldo”. Martedì 8 luglio Carlotta Freccero parlerà della “Tomba della dama d’argento: tra archeologia e restauro”; il 15 luglio Claudia Moro presenterà i risultati della tesi di laurea magistrale in Archeologia e Culture del Mondo Antico dell’Università di Bologna “La necropoli romana di Contrada Nevola: lo studio antropologico”. Gli incontri dei due martedì successivi, quelli del 22 e 29 luglio vedranno la presenza di Federica Boschi e Giuseppe Lepore che parleranno delle novità della campagna archeologia 2025 e dei riti magici antichi.

Programma

24/06/2025

Scavi e ricerche nella città romana di Susa

Alessandro Campedelli e Francesca Bindelli

01/07/2025

Ricerche per un aggiornamento della Carta Archeologica di Corinaldo (risultati di una tesi di Specializzazione in Beni Archeologici, Università di Bologna)

Ilaria Latini

08/07/2025

La tomba della dama d’argento: tra archeologia e restauro (risultati di una tesi di laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, Università di Bologna – campus Ravenna)

Carlotta Freccero

15/07/2025

La necropoli romana di Contrada Nevola: lo studio antropologico (risultati di una tesi di laurea magistrale in Archeologia e Culture del Mondo Antico, Università di Bologna)

Claudia Moro

22/07/2025

Novità dalla campagna archeologica 2025 nella necropoli di Contrada Nevola

Federica Boschi

29/07/2025

Le tombe parlano: riti e pratiche magiche nei contesti funerari antichi

Giuseppe Lepore