CoroRaduno: il 5 settembre in Piazza Vittorio Veneto a Sirolo

L’evento CoroRaduno è ideato e prodotto dal Coro Andrea Grilli. Pop, rock e musical per una serata all’insegna dell’incontro e della coralità contemporanea.Ingresso gratuito

SIROLO – Cosa succede quando tre realtà corali diverse si incontrano su un’unica piazza?

Nasce CoroRaduno, e per il terzo anno Sirolo si prepara a diventare il punto d’incontro di

decine di voci, storie e percorsi musicali.

L’appuntamento è per sabato 5 settembre alle ore 21 in Piazza Vittorio Veneto, con ingresso gratuito. La manifestazione, ideata e prodotta dal Coro Andrea Grilli di Sirolo diretto dal M° Samuele Barchiesi e dal co-direttore Francesco Moscara e promossa dal Circolo culturale di Sirolo Bruno Barocci APS, propone una serata dedicata alla polifonia contemporanea, attraversando pop, rock e musical in una formula pensata per unire qualità musicale, energia e relazione. Andiamo a conoscere i cori che prenderanno parte alla manifestazione.

La Corale San Cassiano, formazione del territorio composta da circa 26 elementi, porta

avanti un repertorio che spazia dal musical ai grandi autori del pop italiano e internazionale.

A Sirolo proporrà un programma vario, nel quale convivono pagine del teatro musicale e

grandi classici della musica pop, con incursioni nel repertorio di Lucio Battisti e dei

Beatles.

Atteso è l’arrivo del Cor’ de Vocali di Parma, formazione composta da circa trenta giovani

tra i 18 e i 35 anni, per la prima volta nelle Marche. Il coro, nato nel 2014 da un’idea del M° Leonardo Morini, si distingue per la qualità delle esecuzioni vocali e coreografiche. Tra gli autori dei loro brani, sapientemente riarrangiati dal maestro Morini, Ben E. King, Renato

Zero, Michael Jackson, i Backstreet Boys. Il Coro Andrea Grilli ha avuto occasione di conoscere il Cor’ de Vocali durante il Festival Internazionale di Canto Corale Alta Pusteria lo scorso giugno. Da quell’incontro è nata la volontà di proseguire il rapporto con una nuova occasione di collaborazione.

Il Coro Andrea Grilli, padrone di casa della serata, porterà sul palco il proprio linguaggio

fatto di pop, rock e grandi successi reinterpretati in chiave corale, con un programma che attraversa artisti e gruppi internazionali, dai Coldplay ai Bon Jovi, senza rinunciare a

qualche sorpresa.

«CoroRaduno nasce proprio dal desiderio di incontrare altre realtà, conoscere nuovi

modi di vivere la coralità e condividere il palco – raccontano i direttori Samuele

Barchiesi e Francesco Moscara – per noi il valore dell’iniziativa non è soltanto musicale: è

nella relazione che si crea tra persone e gruppi diversi, nella possibilità di fare rete e portare bellezza e novità al pubblico».

Una filosofia che trova sintesi nello spirito della manifestazione: dall’incontro di voci

diverse nasce qualcosa di unico.

CoroRaduno rappresenta così anche un modo per il Coro Andrea Grilli di valorizzare la

coralità contemporanea e contribuire alla vita culturale di Sirolo. A breve partirà la

nuova stagione e ogni anno sono in diverse le persone che entrano a far parte del coro per

vivere la musica in prima persona: non sono infatti necessari studi musicali pregressi, ma il

desiderio di esprimersi attraverso una delle forme d’arte più intime, il canto. Canto che

diventa nel coro emblema della comunicazione e della ricerca di armonia nella differenza.

CORORADUNO – III edizione

Piazza Vittorio Veneto – Sirolo

Sabato 5 settembre 2026

Ore 21.00

Ingresso gratuito

Coro Andrea Grilli – Circolo culturale di Sirolo Bruno Barocci APS

In collaborazione con ARCOM – Associazione Regionale Cori Marchigiani, Pro Loco

Sirolo e Comune di Sirolo.

Per informazioni:

coroandreagrilli@gmail.com

338 3462881 – 348 7260981

FB e IG: Coro Andrea Grilli di Sirolo