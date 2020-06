Coronavirus, Marche: dati e notizie del 19 giugno 2020

Nessun caso positivo riscontrato su 624 campioni testati,nelle ultime 24 ore

ANCONA – Oggi,venerdì 19 giugno 2020, i risultati delle analisi delle ultime 24 ore nella regione Marche sono i seguenti: su un totale di 624 nuove diagnosi effettuate non sono stati riscontrati nuovi casi positivi; l’incidenza di positivi rispetto a quelli giornalieri testati ieri era 0,51%.

Lo si apprende dal bollettino diramato dal Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (Gores) che fornisce i dati del Covid 19 e ha precisato : “Oggi sono stati processati in totale 1041 tamponi, di cui 624 del percorso nuove diagnosi e 417 del percorso guariti. Nessun caso positivo riscontrato”.

In tutto dall’inizio dell’epidemia sono 6768 le persone colpite dal Coronavirus nelle Marche su 76228 campioni testati totali.

Dopo il brusco aumento dei contagi del 4 maggio per altro motivato dal fatto che tale dato relativo ai tamponi raggruppava casi del 29, del 30 aprile, dell’1 e del 2 maggio, i valori sono molto vicini all’azzeramento delle nuove diagnosi. Nel mese di maggio e nei primi giorni di giugno gli incrementi giornalieri hanno oscillato dallo 0,00% al 3,42% segno che il contagio ha perso vigore.Altri segnali significativi di una tendenza positiva vengono dal numero di dimessi/guariti che cresce di giorno in giorno e dall’azzeramento delle terapie intensive.

Nuovo numero verde Coronavirus

Da lunedì 15 giugno il numero verde Covid-19 delle Marche non è più presidiato da operatori sanitari.

Si può usare il numero verde 1500, attivo tutti i giorni h24.

Per informazioni sanitarie: contatta il tuo medico curante o la guardia medica.

Per informazioni non sanitarie: chiama la sala operativa della Protezione civile allo 071 806 4163 – 4164.

L’8 giugno è partita ufficialmente la sperimentazione nelle Marche di App Immuni.

Il 16 giugno la Regione ha comunicato che si è attivata nelle Marche App Immuni

Due cittadini della regione risultano essere contatti di casi positivi. Si tratta di una persona residente nella provincia di Ascoli Piceno e di una persona residente nella provincia di Macerata. In entrambi i casi il medico di famiglia e il dipartimento di prevenzione hanno eseguito la procedura di registrazione per via telematica e svolto le procedure di analisi epidemiologica. Le due persone saranno quindi sottoposte a tampone per verificare l’eventuale contagio.

“L’attivazione di questo importante supporto per la lotta al Coronavirus è un fatto importante – afferma il presidente Luca Ceriscioli – che ci ha permesso di verificare che la macchina sanitaria anche in questo caso funziona, in tutti i suoi percorsi. Questo ci dimostra ancora una volta come il senso di responsabilità e di collaborazione dei cittadini sia fondamentale per contenere il virus individuando tutte le possibili fonti di contagio e, quindi, garantire livelli sempre più alti di sicurezza sanitaria”.

Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha firmato il decreto con cui, a partire dal 15 giugno 2020, possono riprendere le attività relative a spettacoli aperti al pubblico in sale cinematografiche, teatri, sale da concerto, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti.

Attiva la Piattaforma 210 grazie alla quale cittadini, imprese e professionisti potranno presentare le domande on line per i contributi a fondo perduto di sostegno dopo l’emergenza Covid.

Dal 17 giugno 2020 è attiva la piattaforma 210, relativa alla manovra da 210 milioni di euro della Regione Marche a favore di imprese e famiglie nel post emergenza Coronavirus. Si possono caricare on line le domande per ricevere i contributi a fondo perduto stanziati dalla Regione nella Misura 1, riservata alle imprese e agli operatori del turismo.

“Siamo dunque operativi – afferma il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli – per dare rapidamente un contributo a chi è ripartito dopo la difficile fase legata alla pandemia e via via nelle prossime ore e nei prossimi giorni sarà possibile caricare le domande per tutte le misure previste. L’obiettivo è rendere agevole l’accesso alle risorse con strumenti rapidi e di aiuto per il rilancio dell’economia della nostra regione”.

Sul canale Telegram della Regione Marche sono fornite tutte le informazioni e istruzioni in tempo reale, con una modalità agile e veloce .Cercando le notizie con il titolo “Piattaforma 210” si possono conoscere i tempi di apertura della piattaforma per le diverse misure, gli importi, i beneficiari e le modalità di presentazione delle domande.