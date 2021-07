Coronavirus nelle Marche, i dati di oggi 8 luglio 2021

42 casi positivi rilevati su 812 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi di Covid 19

Situazione in Italia: dati e grafici

ANCONA – Attraverso i dati della Regione , i contenuti e i grafici di MarcheNews24.it, andiamo a esaminare l’andamento dei contagi Covid 19 di oggi, giovedì 8 luglio 2021.I risultati dei test delle ultime 24 ore sono i seguenti: 42 casi positivi su 812 tamponi, nel percorso nuove diagnosi, con una incidenza di 5,2% (ieri 4,6%) di positivi rispetto a quelli giornalieri testati. L’incidenza odierna dei nuovi positivi nelle Marche sul totale di 1927 tamponi (diagnostici+quelli di controllo) è del 2,2%(ieri 2%).Da qualche giorno si registra di nuovo un andamento altalenante del tasso di positività giornaliero nelle Marche; da notare inoltre che nella Provincia di Ascoli Piceno si rilevano da giorni più contagi giornalieri rispetto alle altre province.Tali dati sono legati al focolaio legato alla festa di San Benedetto del Tronto.

I dati odierni sulla diffusione del Coronavirus si apprendono dal bollettino diramato dal Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (Gores) che precisa:

“Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1927 tamponi: 812 nel percorso nuove diagnosi (di cui 20 screening con percorso Antigenico) e 1115 nel percorso guariti.I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 42 (3 nella provincia di Macerata, 10 nella provincia di Ancona, 8 nella provincia di Pesaro-Urbino, 4 nella provincia di Fermo, 15 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (6 casi rilevati), contatti in setting domestico (12 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (14 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (3 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 6 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.20 test antigenici effettuati e n.1 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 5%”

Il grafico mostra la percentuale di tamponi positivi giornalieri su tamponi giornalieri (nuove diagnosi) nel periodo 1 settembre 2020 – 8 luglio 2021 nelle Marche

Quadro dei nuovi casi, degli attualmente positivi ricoverati in terapia intensiva, in area non critica o in isolamento domiciliare (in aggiornamento)

99.564 il numero di dimessi o guariti

99.564 (ieri 99.520) il numero di persone guarite o dimesse dagli ospedali marchigiani nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

8(-1) sono i ricoverati ,di cui 1(=) in terapia intensiva ,0(-1) in semi-intensiva; i pazienti in reparti non intensivi sono 7(=).Dimessi 0.

Secondo la rilevazione giornaliera del Ministero della Salute la percentuale di Posti Letto di Terapia Intensiva occupata da Pazienti Covid−19 nelle Marche ,in data 6 luglio 2021, è dello 0%, in Italia è del 2%.La percentuale di Posti Letto in area non critica occupata da Pazienti Covid−19 nelle Marche è di 1% , in Italia del 2%.

Il decreto del Ministro della Salute del 30/4/2020 individua la soglia del 30% per le terapie intensive e del 40% per le aree non critiche ( malattie infettive, medicina generale e pneumologia).

I casi riscontrati positivi ai test sono 103.924 su 770.186 casi diagnosticati, di cui 1.272(+9) isolati in casa.Gli attualmente positivi (ricoverati + persone in isolamento) sono 1.280(+8).

Le persone isolate in casa per contatti con persone positive al Covid-19 sono 1.450 (+115) di cui 323(+13) con sintomi e 1.127(+102) asintomatici.In isolamento in casa 25(=) operatori sanitari.

Del totale dei casi positivi 33.098 si riferiscono alla provincia di Ancona, 23.448 a quella di Pesaro-Urbino ,21.377 alla provincia di Macerata,10.299 a quella di Fermo, 11.532 a quella di Ascoli Piceno. Il servizio sanitario regionale delle Marche segue anche 4.170 casi fuori regione.

Il grafico sulla distribuzione dei casi positivi per Provincia del giorno 8 luglio 2021

Aggiornamento Gores sui decessi (dati di ieri)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore non si sono verificati decessi.

Le morti correlate al Coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 3.038 così ripartite nelle varie province:983(=) persone erano domiciliate nella Provincia di Pesaro-Urbino, 970(=) in quella di Ancona, 515(=) in quella di Macerata, 290(=) in quella di Fermo ,245(=) in quella di Ascoli Piceno e 35 (=)erano residenti in altre regioni.

L’età media dei deceduti è di 82 anni; il 97,2% soffriva di patologie preesistenti.

DATI ITALIA (in aggiornamento)

Dal bollettino quotidiano di oggi,7 luglio 2021, del Ministero della Salute emergono i seguenti dati relativi all’Italia. Sono 1010 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore , per un totale di 4.265.714 da inizio pandemia.I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 177.977 complessivi ( test molecolari + test rapidi antigenici). L’incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero giornaliero di tamponi effettuati è 0,6%(ieri 0,5%).Dal 15 gennaio il bollettino riporta anche i test rapidi antigenici.

Il numero dei decessi è 127.718(+14), quello dei ricoveri in terapia intensiva è 180(-7) con 8 ingressi.

I ricoveri ordinari in ospedale sono 1.234(-37), mentre i malati in isolamento domiciliare sono 40.426. I guariti sono 4.096.156 (+1735). Sono 41.840(-739) gli attualmente positivi.

Il grafico mostra la percentuale di tamponi positivi giornalieri su tamponi giornalieri testati ( diagnostici+quelli di controllo) nel periodo 1 settembre 2020 –7 luglio 2021 in Italia.

Dal 15 gennaio sono conteggiati anche i test rapidi antigenici che prima non venivano presi in considerazione. Il grafico seguente illustra l’andamento della percentuale giornaliera di nuovi casi positivi rispetto al corrispondente numero di tamponi (diagnostici +quelli di controllo) effettuati a livello nazionale e nella regione Marche nel periodo 1 settembre 2020 – 7 luglio 2021.

Il grafico seguente mostra i dati giornalieri ,a livello nazionale, relativi ai nuovi ingressi in terapia intensiva 3 dicembre 2020 – 7 luglio 2021

