Coronavirus Marche, aggiornamenti di domenica 6 settembre 2020

20 casi positivi rilevati su 807 tamponi processati nel percorso nuove diagnosi.Sale a 5990 il numero di dimessi o guariti

ANCONA – Oggi, domenica 6 settembre 2020, ecco il nuovo aggiornamento da Marchenews24 sul Coronavirus. I risultati delle analisi delle ultime 24 ore nella regione Marche sono i seguenti:20 casi positivi su un totale di 807 tamponi, nel percorso nuove diagnosi ,con una incidenza di 2,48 % (ieri 3,70 %) di positivi rispetto a quelli giornalieri testati.

Lo si apprende dal bollettino diramato dal Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (Gores) che fornisce i dati del Covid 19 e precisa:

“Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1341 tamponi: 807 nel percorso nuove diagnosi e 534 nel percorso guariti. I positivi sono 20 nel percorso nuove diagnosi: 11 in provincia di Pesaro Urbino, 5 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Macerata e 1 in provincia di Ancona. Questi casi comprendono 5 rientri dall’estero (Macedonia, Albania, Moldavia), 4 contatti in ambiente domestico asintomatici, 4 soggetti sintomatici, 6 contatti stretti di casi positivi e un caso rilevato dallo screening percorso sanitario”.

In tutto dall’inizio dell’epidemia sono 7346 le persone colpite dal Coronavirus nelle Marche su 125210 campioni testati totali.

Immuni: l’arma in più contro il Covid-19

#Immuni è l’app che notifica in modo anonimo se si è stati in contatto con una persona positiva e permette quindi di prendere subito precauzioni. E in caso di sospetta positività viene garantita l’esecuzione del tampone entro 24 ore.

Un’arma in più per proteggere noi stessi e chi ci sta a cuore, soprattutto quando i contagi tendono a risalire ed è fondamentale farsi trovare pronti per continuare in sicurezza la nostra vita e le nostre attività quotidiane.

Scaricare #Immuni non costa nulla e può essere fondamentale per fermare focolai di Coronavirus nella propria regione, oltre che continuando a comportarsi responsabilmente per il bene di tutti.

Per saperne di più visitate il sito ➡️ www.immuni.italia.it

#Covid19 #IoUsoImmuni #UnitiSiamoImmuni

Aggiornamento Gores ore 12.00

Sale a 5990 il numero di dimessi o guariti

Andiamo ad analizzare il bollettino che il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie ha fornito ,oggi 6 settembre 2020,a metà giornata, sui dati relativi alla situazione dei contagi e dei ricoveri nelle Marche .

5990 ( ieri 5986) il numero di persone guarite o dimesse dagli ospedali marchigiani nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

15 sono i ricoverati ,di cui 1 in terapia intensiva ,zero in semi-intensiva ; i pazienti in reparti non intensivi sono 14.

I casi riscontrati positivi ai test sono 7363 su 127083 casi diagnosticati, di cui 370 (ieri 355) isolati in casa.I casi totali comprendono anche i positivi allo screening Hotel House e i casi del percorso di screening di Montecopiolo.

Le persone isolate in casa per contatti con persone positive al Covid-19 sono 2052 di cui 262 con sintomi e 1790 asintomatici.In isolamento in casa 39 operatori sanitari.

Del totale dei casi positivi 1966 si riferiscono alla provincia di Ancona, 2992 a quella di Pesaro-Urbino ,1228 alla provincia di Macerata, 530 a quella di Fermo, 375 a quella di Ascoli Piceno. Il servizio sanitario regionale delle Marche segue anche 272 casi fuori regione.

Il grafico sulla distribuzione dei casi positivi per Provincia