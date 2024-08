ControVento Festival dell’Aria, dal 24 al 30 agosto ad Ascoli Piceno

La manifestazione ControVento Festival dell’Aria, all’insegna dell’arte e della cultura, è in programma a Colle San Marco e San Giacomo

ASCOLI PICENO – Preparativi in corso per la quarta edizione della manifestazione ControVento Festival dell’Aria all’insegna dell’arte e della cultura si terrà dal 24 al 30 agosto 2024. ControVento racconterà il Piceno, le sue bellezze, peculiarità e le sue tradizioni. E lo farà attraversando i luoghi suggestivi come Colle San Marco, la Cava Giuliani e San Giacomo, tra la vegetazione e la montagna: un modo diverso di far conoscere e valorizzare la città di Ascoli Piceno e il suo paesaggio. Dopo il bel successo dello scorso anno, con oltre 20mila presenze, anche stavolta ControVento Festival si prepara a regalare magia.

Tanti gli eventi nel corso delle giornate del Festival, gratuiti e aperti al pubblico, in collaborazione con numerose associazioni del territorio. A fare da legante tra le varie proposte culturali il concept del Festival, dedicato al tema dell’aria e alla celebrazione della capacità di combattere contro le avversità, accettando le sfide di un vento contrario come occasione di crescita e cambiamento. ControVento Festival dell’Aria 2024 è soprattutto un festival inclusivo, accessibile e sostenibile.

La manifestazione coinvolge diverse realtà del terzo settore tra cui importanti associazioni di volontariato come Avis, AnFFas, le Acli e la Casa di Asterione. Inoltre promuove l’esperienza immersiva nella natura abbattendo non solo le barriere sentieristiche, ma anche quelle nei teatri naturali, come la Cava Giuliani. Altra parola chiave di questa edizione è accessibilità: ControVento è un festival accessibile a tutti, con attività e spettacoli che accontentano i gusti di un pubblico composto da bambini, ragazzi, adulti e anziani. Nel corso del festival verranno inoltre presentati alcuni importanti progetti promossi dal Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 come i “Cammini dell’Appennino Centrale” e il progetto “CAVA, Centro Arti Visive Ambientali”.

ControVento raccoglie una proposta di appuntamenti così varia e originale che è impossibile da sintetizzare. Ecco alcuni degli eventi più interessanti.

Il festival prenderà il via sabato 24 agosto con la consegna del Premio Sibylla (ore 17,30) e l’inaugurazione (ore 18.30), presso la Pinacoteca civica di Ascoli, della mostra “Sacritalia: fotografia tra visibile e invisibile” (Letizia Battaglia, Luigi Ghirri, Gabriele Basilico, Mario Mulas e i grandi maestri fotografi del ‘900), in collaborazione con il Mufoco, uno dei più importanti musei della fotografia contemporanea in Europa. Un viaggio visionario e intenso con alcuni scatti celebri che restituiscono vivo il senso di timore e tremore dinanzi alla vita, dinanzi al suo mistero incommensurabile che supera ogni riduzione a numero o a narcisismo.

Domenica 25 agosto la giornata clou: tra San Giacomo e Colle San Marco tantissime sono le attività in programma, con musica, spettacoli e stand gastronomici. Esibizione di aquiloni giganti, concorso per la realizzazione dell’aquilone più originale ispirato alla Sibylla, laboratori di formazione, laboratori artistici e teatrali, yoga, giochi di ruolo e scacchi, passeggiate botaniche, escursioni e trekking, spettacoli equestri, esibizioni di falchi in volo, esibizione di deltaplani e parapendio. Poi la musica e il divertimento con il Color Day. E l’attrazione più attesa: il volo in mongolfiera.

In programma poi i tradizionali e prestigiosi appuntamenti serali. Domenica 25 agosto, alle ore 21.30, presso la Cava Giuliani il concerto dei “Duo Mediterrando” con Luciano Bellini e Mimmo Malandra, a cura dell’associazione Montagna dei Fiori.

Martedì 27 agosto ore 21.30, presso la Pinacoteca Civica di Ascoli, in programma il talk show “La ricostruzione immateriale. La Sibilla e il patrimonio simbolico attrattivo, istruzioni per l’uso”, con prestigiosi ospiti. Mercoledì 28 agosto ore 21.30 (Cava Giuliani) si terrà il concerto di Enrico Ruggeri dal titolo “Musica e parole”. Giovedì 29 agosto ore 21.30 (Cava Giuliani) lo spettacolo “Francesco e i lupi” di e con Mia Canestrini e Davide Rondoni. Venerdì 30 agosto ore 21.30, sempre presso la Cava Giuliani, ecco il concerto di Enzo Avitabile con il progetto “Acoustic World”.

La direzione artistica è curata da Carlo Bachetti Doria e Davide Rondoni. «ControVento è un festival culturale e ambientale. La sfida è rivolgersi ad un pubblico ampio di famiglie, ma anche più attento alle manifestazioni culturali – annuncia Bachetti -. Ci saranno tanti laboratori, gli spettacoli nella cava Giuliani, un teatro naturale. Coinvolte 20 associazioni operanti da anni sul territorio, saranno impiegate circa 200 professionalità. L’idea è far conoscere l’ambiente attraverso una maggiore capacità di osservazione. È possibile apprendere attraverso l’emozione». Per la seconda volta, durante il Festival sarà consegnato il Premio Sibylla a donne che si sono distinte per meriti professionali e artistici.

In questa edizione il tema proposto sarà “la ricerca del sacro”, attraverso lo sguardo dell’arte e i poteri straordinari della Sibilla. «Era tempo che Ascoli e il suo festival si riappropriassero di questa figura universalmente riconosciuta. La Sibilla è una dei grandi emblemi del sacro – sostiene Rondoni -. In un’epoca in cui si affermano come valori solo il numero e il consumo, l’unica cosa che si può opporre, come dicevano Pasolini e Eliot, è la permanenza del sacro, quella cosa a cui non puoi dare un valore economico. C’è un’esigenza del sacro anche nel contemporaneo. La domanda non tace. E la cultura deve saperla leggere».

ControVento Festival dell’aria è patrocinato da Camera dei Deputati, Ministero della Cultura. È promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, Regione Marche, Comune di Ascoli Piceno, Camera di Commercio delle Marche, BIM Tronto, Fondazione Carisap, Amat, in collaborazione con Consorzio Turistico Monti Gemelli (Cotuge). Il Festival è organizzato dall’associazione culturale AssoItalia a cura dei due direttori artistici Davide Rondoni e Carlo Bachetti Doria.

Tutti gli spettacoli e gli eventi presenti nel programma sono gratuiti e aperti al pubblico fino ad esaurimento posti.

Per info e prenotazioni: 388-1085220

Per aggiornamenti sul programma si consiglia sempre di verificare sulla pagina Fb e Instagram del Festival.