Controlli Carabinieri nel Fermano: 5 persone denunciate per guida sotto effetto di alcol e droghe

FERMO E PROVINCIA – I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno condotto specifici servizi di controllo del territorio mirati a garantire la sicurezza stradale e a prevenire l’abuso di alcol e droghe alla guida. Nel pieno rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, e al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si evidenzia che

a Porto Sant’Elpidio (FM), i militari della locale Stazione Carabinieri

hanno denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti un uomo 36enne. Quest’ultimo, dopo aver causato un sinistro stradale in quel centro abitato mentre era alla guida della propria autovettura, è stato sottoposto ad accertamenti sanitari presso l’ospedale di Fermo, dove è risultato positivo all’assunzione di cannabinoidi e cocaina. Nel corso del medesimo intervento, a seguito di una perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto nella sua disponibilità un’esigua quantità di hashish. Per tale motivo, l’uomo è stato inoltre segnalato quale assuntore per uso non terapeutico.

Nel medesimo contesto operativo, a Santa Vittoria in Matenano (FM), i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un 66enne. Fermato poco prima lungo la Strada Provinciale 238 alla guida della propria autovettura, il conducente ha palesato un evidente stato di alterazione alcolica. I militari hanno pertanto provveduto al ritiro del documento di guida e al sequestro amministrativo del veicolo, che è stato affidato a un familiare giunto sul posto.

I controlli sono proseguiti a Fermo, dove i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile

hanno denunciato un 52enne e un 19enne. Il primo, fermato alla guida di un’autovettura, è stato sottoposto alla prova dell’etilometro, risultando positivo con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Anche il 19enne, controllato alla guida del proprio veicolo nel medesimo centro abitato, ha evidenziato un tasso alcolemico fuori norma a seguito del test con l’apparecchiatura in dotazione. Per entrambi, i Carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente di guida e all’affidamento dei mezzi a persone idonee.

Infine, a Montegranaro (FM), i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un 53enne. Controllato alla guida del veicolo in uso, il conducente è stato sottoposto all’accertamento etilometrico, che ha confermato uno stato di ebrezza con valori eccedenti i limiti di legge. Anche in questa circostanza, la patente è stata ritirata e l’automobile è stata affidata a un soggetto idoneo. L’Arma dei Carabinieri continua il proprio costante impegno per garantire la sicurezza stradale e tutelare l’incolumità di tutti gli utenti, prevenendo comportamenti irresponsabili. Si invitano tutti i cittadini a consultare la sezione dedicata ai consigli utili sul sito istituzionale dei Carabinieri, per approfondire i temi di prevenzione relativi all’abuso di alcolici alla guida e all’uso di sostanze stupefacenti.