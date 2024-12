Concerto dell’Epifania al Feronia di San Severino Marche

Il 4 gennaio il Corpo Filarmonico “Francesco Adriani”, diretto dal maestro Vanni Belfiore, proporrà un repertorio musicale adatto a tutta la famiglia

SAN SEVERINO MARCHE – La Città di San Severino Marche, nell’ambito del ricco cartellone delle attività natalizie e di fine e inizio anno, presenta il tradizionale Concerto dell’Epifania, un evento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura.

L’appuntamento è in programma per sabato 4 gennaio 2025, alle ore 21:15, al teatro Feronia. Protagonista della serata sarà il Corpo Filarmonico “Francesco Adriani”, diretto dal maestro Vanni Belfiore, che offrirà un repertorio musicale coinvolgente e adatto a tutta la famiglia.

Il Concerto dell’Epifania rappresenta non solo un momento di celebrazione delle festività, ma anche un’occasione per unire la comunità sotto il segno della cultura e dell’arte. L’evento, organizzato con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, è a ingresso gratuito.