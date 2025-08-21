Civitanova Marche, tentati furti: fogli di via per 5 sudamericani

CIVITANOVA MARCHE – Sono 5 i fogli di via emessi dal Questore di Macerata Dott. Luigi Mangino, rivolti a altrettanti soggetti sudamericani, di età compresa tra 40 e 20 anni, tutti residenti a Roma, che i Carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche (MC) avevano segnalato alla Divisione Polizia Anticrimine della Polizia di Stato, perché si erano resi responsabili alcuni tentati furti ai danni di ignari cittadini in aree commerciali.

I militari della Stazione di Civitanova Alta erano intervenuti su richiesta di un cittadino che l’8 agosto aveva segnalato di essere vittima di un tentato furto nel posteggio dell’Eurospin di Montecosaro (MC), riuscendo a memorizzare il modello ed il colore della vettura a bordo della quale i soggetti si erano allontanati.

I Carabinieri, messi subito sulle tracce, sono riusciti a individuare e bloccare l’auto dopo un tentativo di sfuggire al controllo; si tratta di tre uomini e due donne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, che non hanno alcun legame particolare con il territorio e che molto probabilmente vivono con i proventi dei reati, spesso perpetrati proprio nei centri commerciali, dove si aggirano i c.d. “trasfertisti” dei furti ai danni di ignari clienti, intenti a fare shopping e a caricare la spesa in macchina. Nella vettura che avevano in uso i cinque extracomunitari infatti è stata trovata una borsa schermata, solitamente utilizzata per superare le barriere antitaccheggio dei negozi con la refurtiva

Nei confronti di questi soggetti, che sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per tentato furto, la Divisione Anticrimine ha predisposto 5 Fogli di Via, che il Questore ha firmato nei giorni scorsi, proprio per impedire che gli stessi facciano ritorno sul territorio di Civitanova Marche e Montecosaro per periodi che vanno da 1 a 3 anni.