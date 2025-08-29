Civitanova Marche, percosse e minacce: denunciato 25enne

CIVITANOVA MARCHE – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Civitanova Marche, hanno deferito in stato di libertà un 23enne di origini marocchine, senza fissa dimora, già gravato da pregresse espulsioni, per percosse e minacce aggravate perché commesse nei confronti di minori.

I militari, a seguito di segnalazione giunta al 112 NUE, sono intervenuti in Via Marinai D’Italia, nei pressi del parco pubblico, perché un giovane straniero ha inseguito e minacciato una donna che si era fermata a prestare soccorso a due ragazzi 17enni percossi dallo stesso straniero. L’equipaggio del Radiomobile, giunto sul posto, ha rintracciato e identificato sia le parti offese che il soggetto indicato quale aggressore. Dopo le formalità di rito a carico del 23enne marocchino, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le percosse e le minacce, è stata avviata la procedura per l’espulsione.