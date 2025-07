Civitanova Marche, furto con strappo: denunciato un 23enne

CIVITANOVA MARCHE – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Civitanova Marche, al termine degli accertamenti, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 23enne, nato a Bolzano, residente a Genova, per il reato di furto con strappo.

Domenica notte, all’interno della discoteca “Shada”, a un 20enne, di origini moldave, ma residente a Macerata, è stata strappata dal collo la collana in oro con crocefisso. Il 20enne ha reagito prontamente allo strappo e ha bloccato il malfattore con l’aiuto del personale della sicurezza del locale.

Nel frattempo, chiesto l’intervento al 112 NUE, è giunta sul posto la pattuglia del radiomobile che ha immediatamente proceduto all’identificazione del 23enne, indicato come l’autore del furto, che è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria. Le ricerche, purtroppo, hanno permesso di rinvenire il solo crocifisso in oro che è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario che lo ha riconosciuto come suo.