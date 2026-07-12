Civitanova Marche, controlli a tappeto nei luoghi di aggregazione giovanile

Il bilancio dell’attività operativa è il seguente: 62 le persone identificate, di cui 12 straniere, 8 quelle con precedenti di polizia e 19 i veicoli controllati

MACERATA – Nella serata di ieri e fino alle prime ore della mattinata odierna è stato attuato a Civitanova Marche un programmato servizio di controllo del territorio della Polizia di Stato nell’ambito delle attività di prevenzione finalizzate a garantire il regolare svolgimento della stagione estiva e ad assicurare elevati livelli di sicurezza nelle aree cittadine maggiormente interessate dalla presenza di residenti e turisti.

Il dispositivo interforze, disposto dal Questore della Provincia di Macerata in attuazione delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha visto operare congiuntamente personale della Questura di Macerata, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, concentrando l’attività di vigilanza lungo il Lungomare Sergio Piermanni, nelle vie del centro e nei principali luoghi di aggregazione giovanile.

Nel corso del servizio sono stati effettuati numerosi controlli nei confronti di persone e veicoli

unitamente a verifiche nelle aree maggiormente frequentate e presso gli esercizi pubblici, anche in raccordo con i rispettivi gestori, sensibilizzati a richiedere tempestivamente l’intervento delle Forze di Polizia in presenza di situazioni potenzialmente idonee a turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’intenso dispositivo di vigilanza ha consentito di garantire il regolare svolgimento della serata senza il verificarsi di episodi di particolare rilievo. La costante presenza degli equipaggi sul territorio, mediante postazioni fisse e pattuglie appiedate, ha rappresentato un efficace deterrente nei confronti di comportamenti illeciti, consentendo di gestire tempestivamente situazioni di possibile criticità riconducibili principalmente all’eccessivo consumo di alcolici tra i molti giovani che affollavano il lungomare, immediatamente ricondotti alla normalità.

A seguito di una segnalazione è stato identificato un cittadino egiziano di 26 anni che bivaccava nei pressi del pianerottolo di un condominio non distante dalle zone del divertimento notturno evidenziando, a seguito del controllo, che fosse gravato da precedenti di polizia e con il permesso di soggiorno scaduto di validità. Il giovane è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato di P.S. per i necessari approfondimenti.

Il bilancio complessivo dell’attività operativa è il seguente: 62 le persone complessivamente identificate, di cui 12 straniere, 8 quelle con precedenti di polizia e 19 i veicoli controllati.

Il Questore di Macerata Luigi Mangino continuerà a predisporre analoghi servizi straordinari per tutta la stagione estiva, assicurando una costante attività di prevenzione e controllo del territorio nelle aree maggiormente interessate dall’afflusso di persone, con l’obiettivo di garantire il sereno svolgimento delle iniziative e la tutela della sicurezza dei cittadini, dei turisti e degli operatori economici.