Civitanova, furto aggravato: denunciati tre stranieri

CIVITANOVA MARCHE – I Carabinieri della Stazione di Civitanova Marche hanno deferito all’A.G. tre stranieri per furto aggravato in esercizio commerciale. Si tratta di un 19enne originario del Marocco, residente a Fermo, pregiudicato, e di due tunisini, rispettivamente di anni 28 e 36, entrambi pregiudicati e senza fissa dimora.

Gli indagati sono stati individuati dai militari il pomeriggio del 16 dicembre scorso in Corso Umberto della cittadina costiera. Gli stessi sono stati riconosciuti quali responsabili di un furto perpetrato poco prima in una profumeria del centro, nel corso del quale erano stati asportati il portafoglio di un cliente, contenente documenti, carte di credito e denaro in contanti, e una confezione di profumo di ingente valore.

I Carabinieri operanti hanno recuperato l’intera refurtiva, che è stata restituita ai legittimi proprietari.

Dai successivi accertamenti è emerso che il cittadino del Marocco era sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Civitanova Marche per anni 3, pertanto lo stesso, oltre che per il reato di furto aggravato, è stato deferito all’A.G. anche per tale violazione