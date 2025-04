Urbania, “Danza&Artigianato”: il 6 aprile il primo degli eventi finali

Al Teatro Bramante in programma coreografie immersive di danza urban e contemporanea , dimostrazioni di pittura su maiolica e visite nel borgo medievale famoso per la lavorazione della ceramica

URBANIA (PU) – Gli abiti sartoriali si fondono con il corpo dei danzatori, i cappelli artigianali diventano parte integrante delle coreografie. Domenica 6 aprile alle ore 18:00 si alza il sipario del teatro storico Donato Bramante di Urbania per il primo dei sei spettacoli finali di “Danza&Artigianato – Incontri di Talento in scena”.

Il progetto, promosso dai GAL della regione, con il GAL Flaminia Cesano capofila, si propone di valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio, in particolare i teatri storici, anche attraverso iniziative collaterali, come esposizioni e dimostrazioni live di creazioni artigiane Made in Marche, visite alle botteghe e nei borghi.

Protagoniste del primo appuntamento saranno le performance di danza urban e contemporanea ideate dalla nota coreografa internazionale di origine marchigiana Ilenja Rossi, con le incursioni di Paolo “Frigo” Montesi per la break dance e di Carlo Alberto Brencio (in arte “CB”) per la house dance. L’interazione tra danzatori e artigianato artistico è invece a cura della coreografa Maria Olga Palliani. Sul palco del meraviglioso teatro di Urbania, gli oggetti di scena realizzati appositamente dai Maestri artigiani della regione impreziosiscono le esibizioni di quindici danzatori provenienti da tutte le Marche, per un insolito incontro tra tradizione e innovazione.

Così, gli abiti di Monia Bastianelli e Maura Pasquini, i manufatti di legatoria artigiana e cartotecnica di Stefania Giuliani e Lorena Iacomucci, le sedie realizzate da Cristina Polidori e dagli studenti dell’ITET Bramante – Genga dialogano con il mondo della danza. Il risultato è uno spettacolo immersivo, inaspettato ed emozionante, aperto dall’inconfondibile beat del rullante di Alberto Biancucci di Drum Art, impegnato in un’incredibile performance dal vivo.

“Danza&Artigianato” è anche un viaggio alla scoperta dell’artigianato artistico marchigiano e dei borghi che ospitano l’iniziativa.

Alle 16:30 nel foyer del teatro Bramante si terrà la dimostrazione live di pittura su maiolica a cura di Linda Zepponi, decoratrice di Cagli. L’artigiana mostrerà al pubblico le fasi di lavorazione ed eleganza di questa antica tecnica.

Nel weekend, inoltre, sempre nel foyer, sarà possibile ammirare un’esposizione dei prodotti d’eccellenza realizzati dalle sapienti mani degli artigiani coinvolti nel progetto, come le ceramiche di Ascoli Piceno e Urbania, le terrecotte di Fratte Rosa, i cappelli di Montappone, borse, prodotti in pelle, calzature, lavorazioni in carta, accessori e abiti sartoriali.

In occasione dello spettacolo di domenica 6 aprile, Urbania aprirà le porte del Palazzo Ducale e del Museo Civico (ore 10-12:30, 15:18), mentre l’Associazione Amici della Ceramica accoglierà i visitatori nei suoi laboratori per far conoscere l’arte della ceramica, punta di diamante dell’incantevole borgo situato nella valle del fiume Metauro. Si potrà visitare anche la sala espositiva che ospita manufatti di ceramica moderna e contemporanea.

Calendario appuntamenti

I prossimi appuntamenti di “Danza&Artigianato – Incontri di talento in scena” sono in programma nei teatri storici: Serpente Aureo di Offida (AP) domenica 13 aprile, Carlo Goldoni di Corinaldo (AN) sabato 3 maggio, Giuseppe Piermarini di Matelica (MC) domenica 11 maggio, Feronia di San Severino (MC) domenica 18 maggio e, infine, Domenico Alaleona di Montegiorgio (FM) domenica 25 maggio.

Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, è consigliata la preregistrazione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-danzaartigianato-incontri-di-talento-in-scena-1302044794029

Il progetto “Danza&Artigianato”, di cui il GAL Flaminia Cesano è capofila, rientra nel programma di cooperazione “Arte&Artigianato – Espressioni di un territorio”, finanziato attraverso i fondi del PSR Marche 2014 – 2022 (Misura 19 Leader – Sottomisura 19.3 Operazione A).

L’organizzazione è affidata a Piceni Art For Job, che si avvale anche della professionalità del Gruppo Danza Oggi, riconosciuto dal MIC e diretto da Patrizia Salvatori, autrice di concept e regia per la parte coreografica, e di CNA Marche per il coordinamento degli artigiani.

INFO “DANZA&ARTIGIANATO – INCONTRI DI TALENTO IN SCENA”

Concept e regia: Patrizia Salvatori.

Coreografi: Ilenja Rossi, massimo esponente e rappresentante nazionale del linguaggio urban; Daniela Maccari, danzatrice e coreografa custode della visione scenica del grande Maestro Lindsay Kemp; Milena Zullo, nome di spicco della danza contemporanea e docente di composizione; Maria Olga Palliani, danzatrice dal multi – linguaggio contaminato, che lavora tra Italia e Inghilterra insieme a Nicola Migliorati.

Coreografi testimonial: Paolo “Frigo” Montesi, Carlo Alberto Brencio in arte “CB”, Monica Castorina, Mauro Paccariè, Giulia “Jules” Brunori.

Cast artistico: Fiorella Alviti, Martina Bartomioli, Maria Brigidi, Filippo Brugnola, Serena Calandri, Noemi Capozzi, Francesca Capraro, Elena Coppari, Caterina Giuliani, Francesca Marchetti, Laura Marinsalta, Raffaella Mencarelli, Flavia Quartucci, Arianna Tomassini.

In scena e in mostra i manufatti degli artigiani: Giovanna Baldelli, Alessia Barbarossa, Patrizia Bartolomei, Monia Bastianelli, Alberto Biancucci, Giacomo Bonifazi, Simona Forlini, Carlo Forti, Beatrice Gaudenzi, Loredana Giacomini, Daniele Giombi, Stefania Giuliani, Lorena Iacomucci, Olivia Monteforte, Arianna Pangrazi, Maura Pasquini, Sonia Pazzaglia, Cristina Polidori, Gabriella Tassotti, Paola Tomassini, Linda Zepponi con Silvia Pensalfini e gli allievi dell’ITET “Bramante – Genga” – Indirizzo Professionale “Industria e Artigianato per lo sviluppo del Made in Italy, settore Legno-Arredo