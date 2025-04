A Corinaldo la Festa dei Folli: dal 24 al 27 aprile 2025

Un’edizione che si preannuncia una delle più ricche di sempre, con artisti di rilievo nazionale, nuove proposte e momenti dedicati alla partecipazione attiva del pubblico

CORINALDO (AN) – La Festa dei Folli, il festival di arti performative tornerà ad animare il borgo di Corinaldo dal 24 al 27 aprile 2025. Un evento capace di coniugare spettacolo, creatività e quel pizzico di sana follia in uno dei centri storici più suggestivi delle Marche .

Quattro giorni di teatro di strada, circo contemporaneo, musica dal vivo, giochi urbani, laboratori e installazioni creative, in un programma che – come da tradizione – promette di sorprendere e coinvolgere un pubblico trasversale, dai bambini agli adulti, dai curiosi ai turisti in cerca di esperienze autentiche per il ponte del 25 aprile. E’ online il programma ufficiale del Festival.

La Festa dei Folli è organizzata dal Gruppo Storico Combusta Revixi, con il patrocinio del Comune di Corinaldo e il sostegno della Regione Marche. Un festival che ha fatto dello spettacolo dal vivo il suo segno distintivo, portando ogni anno migliaia di persone a vivere un’esperienza “oltre ogni immaginazione”.

Tra gli appuntamenti più attesi spiccano alcuni nomi davvero imperdibili.

Il Trio Circ porta in scena Concrete 00, uno spettacolo potente in cui tre acrobati provano a evadere da un magazzino surreale tra salti, equilibrismo e acrobatica aerea.

Il celebre comico marchigiano Piero Massimo Macchini presenta il suo spettacolo più personale: Scena Muta è un mix di cabaret e satira che fa ridere e riflettere, con una voce fuori campo che potrebbe essere la coscienza… o forse sua madre.

Il mimo Enrico Mazza, con From a Suitcase, guida il pubblico in un universo capovolto dove anche un semplice rotolo di nastro adesivo diventa pretesto per giocare e sorprendere.

L’attrice Rosetta Martellini ci invita a fare una pausa e scegliere una poesia da ascoltare: il suo Jukebox di Poesia è un’esperienza intima, a metà tra performance e rito personale.

Non potevano mancare i “padroni di casa”: i ragazzi del Combusta Revixi, che dopo le collaborazioni con Cirque du Soleil nel 2024 tornano con Tradizione Futura, uno spettacolo di Teatro delle Bandiere con una forte componente autobiografica. I canoni e le convenzioni del mondo delle bandiere si sgretolano, lasciando spazio alla contaminazione con il circo contemporaneo, il teatro e nuove forme espressive.

L’enigmatico Davide Gibbo Fontana torna con Talchè, spettacolo per riscoprire la bellezza nascosta nella semplicità, dove l’inaspettato diventa norma e il pubblico è invitato a sognare e ridere insieme.

La compagnia Chien Barbu Mal Rasé porta a Corinaldo la magica TrenoNave: dove si sale per salpare verso altri mondi… anche restando fermi.

Sul fronte musicale, la festa si infiamma con due concerti da non perdere.

I No Funny Stuff travolgono con la loro energia fatta di swing, punk anni ’20 e strumenti costruiti con innaffiatoi e assi da bucato: uno show irresistibile, sia sul palco che in strada.

Super Cumbia y la Liga de la Alegría ci portano su un altro pianeta, quello del “Cumbión”, dove la tristezza viene sconfitta a suon di cori, balli e risate: impossibile resistere alla loro power cumbia colorata.

Infine, con il Gramophone Live Set della compagnia Le Radiose, sarà possibile lasciarsi trasportare in un’altra epoca, un vinile alla volta. Un dj set d’altri tempi, caldo e frusciante, per riscoprire il fascino delle atmosfere vintage.

E questo è solo un assaggio! Il resto? È tutto da scoprire.

FESTA DEI FOLLI

24–27 aprile 2025 – Corinaldo (AN)

👉 Programma completo su www.festadeifolli.it

📲 Instagram: @combustarevixi; Facebook: combusta.revixi