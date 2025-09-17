Civitanova, detenzione stupefacenti: arrestato 30ennne tunisino

CIVITANOVA MARCHE – I Carabinieri della Stazione di Civitanova Marche, coadiuvati da quelli dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Civitanova Marche, hanno arrestato un 30enne tunisino, domiciliato a Civitanova Marche, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso non esclusivamente personale.

Continua incessantemente l’attività dei Carabinieri di Civitanova Marche nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto all’uso e allo spaccio di droga sulla costa maceratese, dopo l’arresto, nei giorni scorsi, dei due marocchini sorpresi a confezionare dosi di cocaina. Questa notte, sul lungomare Piermanni, la pattuglia della locale Stazione dei Carabinieri ha notato un giovane uomo straniero che alla loro vista si è dato alla fuga per le vie del centro cittadino.

Inseguito, raggiunto, bloccato e identificato il tunisino 35enne, domiciliato in loco, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina preconfezionate del peso complessivo di 1,7 gr. I militari, quindi, hanno esteso la perquisizione al domicilio del 35enne, dove, nella sua disponibilità, sono stati rinvenuti ulteriori 243 gr. di cocaina, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente oltre che banconote di vario taglio per complessivi 2.500,00 euro, somma ritenuta presunta provento dell’attività di spaccio.

Il tunisino arrestato dai militari operanti, dopo le operazioni di fotosegnalamento, è stato tradotto presso il carcere di Ancona-Montacuto, in attesa dell’udienza di convalida, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Lo stupefacente e tutto il materiale rinvenuto durante la perquisizione sono stati sottoposti a sequestro penale, mentre il denaro sarà depositato su un libretto infruttifero e messo a disposizione dell’A.G.