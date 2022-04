Torna “Il Cavallo di Fuoco” a Ripatransone

Dopo due anni di stop forzato, in occasione della festa in onore della Madonna di San Giovanni, domenica 24 aprile si riaccenderà il Cavallo di Fuoco; inoltre dal 18 al 24 aprile in vari luoghi della cittadina picena gli eventi gratuiti della “Settimana del Fuoco”

RIPATRANSONE (AP) – Dopo due anni di interruzione, a causa dell’emergenza sanitaria, torna finalmente a Ripatransone “Il Cavallo di Fuoco”, una fra le manifestazioni folkloristiche e pirotecniche più antiche e singolari d’Italia, nata nel 1682. Come da tradizione, l’evento che illuminerà con luci e scintille la suggestiva cittadina picena, si svolgerà la sera dell’Ottava di Pasqua, che quest’anno ricorre domenica 24 aprile.

In ricordo di quanto accadde, per la prima volta, il 10 maggio di quell’anno, quando un artificiere cavalcò accidentalmente un equino esibendosi in piazza nella data dell’incoronazione della Madonna di San Giovanni a Patrona della Città e Diocesi, i ripani si trovano ogni anno, nella sera della Domenica in Albis, a rievocare un evento che è molto di più di un semplice gioco di fuochi d’artificio.

La grande novità è LA SETTIMANA DEL FUOCO, progetto ideato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Ho Un’Idea e il suo progetto “Marche in Strada”, per vivere con allegria e meraviglia l’attesa del Cavallo di Fuoco con stand gastronomici e numerosi eventi che, a partire dal lunedì di Pasquetta, avranno tra i protagonisti principali artisti italiani e internazionali di grande prestigio, tra giocolieri, fachiri, maghi, clown e acrobati.

Tra i principali show, lunedì 18 aprile nel teatro Luigi Mercantini andrà in scena l’incredibile “Latin Magic Show del mago cubano Ernesto Planas Roldan, International Master of Magic e vincitore di innumerevoli premi nazionali e internazionali, un autentico innovatore nel mondo della magia con uno straordinario numero con ombrelli, considerato da molti esperti come il più bello di tutti i tempi.

Tra i fachiri ci sarà l’inglese Thomas Blacktorne, vincitore di numerosi premi in festival internazionali, l’italiano Eugenio Silvestrini, art performer specializzato anche in escapologia e giocoleria, e la storica compagnia Teatro Lunatico.

Gli spettacoli che hanno come grande protagonista il fuoco verranno presentati dal messicano Rulas Quetzal, dagli acrobati marchigiani Jump It e dalla compagnia romana Creme Brulè.

La clownerie avrà un eccezionale interprete nell’italiano Agro The Clown e il circo contemporaneo nell’artista cuneese Juriy Longhi, artisti italiani di eccezionale curriculum che si esibiscono con successo in festival dimezzo mondo.

Il giorno di Pasquetta si aprirà al mattino alle 10 con le visite guidate ai beni culturali della città (con prenotazioni da richiedere a ufficioturismo@comune.ripatransone.ap.it), con il raduno LEGO® che, per la gioia dei più piccoli e degli appassionati, propone un laboratorio per bambini e l’ esposizione di opere realizzate con i famosi mattoncini.

Sempre dalle ore 10 verranno aperti gli stand gastronomici con le prelibatezze del territorio e dalle ore 14:30, con la pizzica salentina della Aemme Studio Danza inizierà la grande kermesse di spettacoli che proseguiranno sino a tarda serata.

Giovedì 21 aprile si svolgeranno eventi nel meraviglioso teatro Luigi Mercantini con un laboratorio teatrale per bambini a cura di Maria Letizia Lemme, “I racconti del Cavallo di Fuoco” e “Il Cavallo di Fuoco in Musica”, a cura dell’ISC Scuola Secondaria di Primo Grado

Sabato 23 aprile, sempre in teatro, è in programma “Luigi Mercantini ieri, oggi e… domani?., narrazione teatrale a cura del Liceo Mercantini.