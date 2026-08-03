Castrum Sarnani dal 6 al 30 agosto la 18esima edizione

Sarnano ospita tanti eventi tra rievocazione storica, teatro, mostre, escursioni, incontri culturali e spettacoli. L’edizione 2026 è dedicata al tema “Sulle Orme del Serafino – Le vie plurali del Francescanesimo”

SARNANO (MC) – Tanti appuntamenti per raccontare il Medioevo attraverso la storia, la ricerca, il teatro, la musica e la valorizzazione del patrimonio culturale. Torna Castrum Sarnani – Il Medioevo che ritorna, che dal 6 al 30 agosto celebrerà la sua XVIII edizione, confermandosi tra le principali rievocazioni storiche dell’entroterra marchigiano.

Promossa dall’Associazione Tamburini del Serafino, la manifestazione rappresenta ormai un punto di riferimento nel panorama delle rievocazioni storiche regionali, grazie alla qualità della ricostruzione filologica, alla capacità di coniugare divulgazione scientifica e spettacolo e al forte coinvolgimento della comunità locale.

L’edizione 2026 può inoltre contare sul patrocinio e contributo del Ministero della Cultura e del Comune di Sarnano, sul patrocinio della Regione Marche e dell’Assemblea legislativa delle Marche, riconoscimenti che testimoniano il valore culturale e turistico di un progetto cresciuto negli anni fino a diventare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate marchigiana.

Dopo diciotto anni di attività, Castrum Sarnani continua ad evolversi proponendo ogni anno nuovi percorsi di approfondimento storico. Il tema scelto per il 2026, “Sulle Orme del Serafino – Le vie plurali del Francescanesimo”, accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’eredità lasciata dal movimento francescano nelle Marche e del profondo legame che unisce San Francesco al territorio di Sarnano, custodito ancora oggi nello stemma della città attraverso il simbolo del Serafino.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con il Centro Studi Sarnanesi, valorizzerà il prezioso patrimonio documentario conservato nella Biblioteca Comunale e nell’Archivio Storico, offrendo al pubblico occasioni di incontro con studiosi, conferenze e momenti divulgativi dedicati alle fonti francescane e alla storia del territorio.

Il calendario prenderà il via il 6 agosto con lo spettacolo teatrale “Lu Santo Jullare Francesco” di Dario Fo e Franca Rame

interpretato da Mario Pirovano, tra i più autorevoli interpreti del teatro di narrazione e storico collaboratore del premio Nobel, biglietti in vendita sulla piattaforma CiaoTickets. Nello stesso giorno sarà inaugurata anche la mostra “Il Viaggio” presso la Pinacoteca Comunale, primo capitolo di un progetto editoriale che racconta, attraverso il linguaggio del fumetto, la nascita del Libero Comune di Sarnano.

Dal 6 al 14 agosto tornerà inoltre la suggestiva Taverna della Luna, dove sarà possibile vivere un’esperienza enogastronomica ispirata alla cucina medievale, con ricette realizzate

esclusivamente con ingredienti conosciuti prima della scoperta delle Americhe e servite in

stoviglie in terracotta.

Il cuore della manifestazione sarà, come da tradizione, dall’11 al 14 agosto

quando il centro storico di Sarnano si trasformerà in un autentico borgo del XIII e XIV secolo. Con la Direzione Artistica di Alessandro Martello, professionista attivo in numerose rievocazioni di rilievo nazionale ed internazionale, oltre 150 figuranti, compagnie storiche,

artigiani, musici e rievocatori provenienti da tutta Italia animeranno vicoli e piazze con mercati, accampamenti, botteghe, spettacoli di falconeria, teatro medievale, dimostrazioni

di scherma storica e laboratori dedicati alle antiche arti e ai mestieri, ingresso libero.

Grande attenzione sarà riservata anche ai più piccoli con il “Medioevo dei Bambini”, percorso esperienziale pensato per avvicinare famiglie con bambini alla conoscenza della

storia in modo coinvolgente.

Il programma proseguirà il 19 agosto con l’escursione a piedi o in Ebike “Sulle Orme del

Serafino”, lungo il Cammino Francescano della Marca, da San Liberato fino all’Eremo di Soffiano, accompagnata dal concerto finale di Maurizio Serafini e Luciano Monceri, mentre

il 29 agosto il Centro Studi Sarnanesi promuoverà la conferenza “Francescanesimo plurale a Sarnano”, con la partecipazione della prof.ssa Maela Carletti e della dott.ssa Costanza Lucchetti, dedicata alla lettura diretta delle fonti documentarie conservate presso l’Archivio Storico e la Biblioteca Comunale di Sarnano.

Scenario dell’intera manifestazione sarà il borgo medievale di Sarnano, insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e inserito tra I Borghi più Belli d’Italia, luogo ideale per un progetto che intende valorizzare in maniera integrata storia, arte, paesaggio, tradizioni e identità locali.

Con questa nuova edizione, Castrum Sarnani conferma la propria vocazione: non soltanto

una rievocazione storica, ma un grande laboratorio culturale capace di trasformare il patrimonio medievale in un’esperienza viva, partecipata e accessibile, promuovendo il territorio marchigiano attraverso la qualità della ricerca storica e della proposta culturale.

Informazioni e prenotazione Taverna della Luna ai numeri 333.6053265 – 333.4020432

castrumsarnani@gmail.com – www.castrumsarnani.org