Castorano, dal 18 settembre un corso gratuito di chitarra

CASTORANO (AP) – Dal 18 Settembre prenderà il via un corso di chitarra che si svolgerà ogni giovedì dalle 16 alle 18 presso la Biblioteca comunale di via Roma.

La partecipazione è gratuita e rivolta a bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni residenti nel territorio del Comune di Castorano.

L’iniziativa è realizzata grazie al partenariato tra Circolo Acli Oscar Romero ASD Aps, Unione Sportiva Acli Marche Aps e Comune di Castorano.

Il corso è curato dall’Associazione Music Academy Ascoli e andrà avanti fino al 4 giugno 2026.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e per le prenotazioni si può contattare il numero 0736343404