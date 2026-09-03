Castelsantangelo sul Nera: il 5 settembre l’incontro inserito nel V Forum della Montagna

CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) – Un’estate di cammini, cultura, tradizioni e sguardo rivolto al domani. Castelsantangelo sul Nera si prepara a vivere il momento conclusivo della prima parte del V Forum della Montagna e delle celebrazioni per la Battaglia del Pian Perduto, un percorso che per settimane ha animato il paese. Nel corso del mese di agosto, residenti, escursionisti e appassionati hanno riscoperto il territorio attraverso le letture tratte da “La battaglia del Pian Perduto” durante il cammino nei luoghi simbolo della storia.

Con il Cai, sezione di Camerino, partecipata anche l’escursione ad alta quota verso Monte Lieto e l’alta Valle Rapegna. L’evento ha saputo dar voce anche ai sapori e al saper fare locale con il mercatino dell’artigianato presso l’Area Commerciale. Significativa la presentazione del “Il paese senza sentieri”, in cui l’autore Barchi ha trasportato nel linguaggio del fumetto la sua esperienza lungo il Cammino nelle Terre Mutate. Ricca di suggestioni la serata con la musica d’autore grazie al tributo a Fabrizio De André, a cura di Luciano Monceri.

Ora la rassegna si avvia verso il suo culmine con l’evento previsto per sabato 5 settembre presso la Sala Amici del Trentino a partire dalle ore 11,00.

In questa occasione si terrà l’incontro “Identità culturale e patrimonio dell’Appennino umbro-marchigiano. Un dialogo tra comunità”, un tavolo di confronto in cui la storia e la tradizione millenaria della montagna potranno essere proposte come fondamenta per delineare le strategie per il futuro, promuovendo una visione integrata di sviluppo, coesione sociale e tutela del paesaggio. Intervengono: Caterina Comino, Direttrice CEDRAV (Centro per la Documentazione e la Ricerca Antropologica della Valnerina); Prof. Giuseppe Rivetti, Presidente FAI Marche; Don Marco Rufini, già Pievano della Pievania dei Santi Benedetto e Scolastica in Norcia. In apertura dell’incontro, moderato da Barbara Olmai, previsti i saluti dell’Amministrazione Comunale.

L’intero progetto si inserisce all’interno delle iniziative previste dalla Legge Regionale delle Marche n 23 del 6 ottobre 2022, “Celebrazioni dell’anniversario della Battaglia del Pian Perduto”. Per consultare il programma dettagliato, è possibile visitare il sito istituzionale del Comune di Castelsantangelo sul Nera, oppure consultare i canali social ufficiali del Forum della Montagna.