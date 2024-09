“Castel di Luna”, lo spettacolo della Compagnia dei Folli a Castel Trosino

Dal 13 al 15 settembre 2024, nell’ambito del festival MArCHESTORIE , lo spettacolo itinerante tra poesia, mito e teatro di strada

CASTEL TROSINO (AP) – Castel Trosino, antico borgo medievale a pochi chilometri da Ascoli Piceno, diventa protagonista di un evento unico all’interno del festival MArCHESTORIE: “Castel di Luna: Racconti poetici in un borgo lunare”, un evento ideato per valorizzare il patrimonio storico e culturale del luogo attraverso la magia della poesia e della luna.

Da oggi,13 a domenica 15 settembre 2024, la Compagnia dei Folli porterà in scena uno spettacolo itinerante che intreccia poesia, mito e teatro di strada, trasformando il borgo in un palcoscenico a cielo aperto. Il pubblico potrà inoltre immergersi in un mondo di storie antiche e leggende lunari, guidati da un poeta-attore che, come Astolfo dell’Orlando Furioso, intraprende un viaggio fantastico verso la Luna per ritrovare le parole perdute.

Tra i vicoli di Castel Trosino, lo spettacolo prenderà vita dunque con le performance degli artisti della Compagnia dei Folli. Le mura storiche del borgo per di più faranno da sfondo a racconti di personaggi straordinari, che accompagneranno il protagonista nel suo viaggio poetico.

L’evento si inserisce all’interno del festival MArCHESTORIE della Regione Marche con la partecipazione del Comune di Ascoli Piceno.

Programma del Festival:

Venerdì 13 settembre

Visite guidate esperienziali (16:30 e 17:30)

Gli abitanti del borgo, membri dell’associazione Castrense 96, condurranno i partecipanti alla scoperta di Castel Trosino, narrando storie, aneddoti e memorie legate a questo luogo incantato.

Evento gratuito – Prenotazione obbligatoria.

Spettacolo “Castel di Luna” (21:15)

La Compagnia dei Folli presenta lo spettacolo poetico per le vie del borgo.

Sabato 14 settembre

Laboratorio “Gli acchiappasogni” (16:00 – 17:30)

Un laboratorio creativo dedicato ai bambini (e adulti) dove, ispirati dalla leggenda Cheyenne, si realizzeranno acchiappasogni a forma di luna.

Evento gratuito – Prenotazione obbligatoria.

Laboratorio residenziale di ritratto “Memoria in versi e arte” (17:00 – 19:00)

Un laboratorio artistico a cielo aperto in cui sei artisti realizzeranno ritratti degli anziani del borgo, creando una galleria di volti e storie legate alla comunità.

Spettacolo “Castel di Luna” (21:15)

La Compagnia dei Folli presenta lo spettacolo poetico per le vie del borgo.

Domenica 15 settembre

Trekking poetico al Colle della Luna (10:00 – 12:00)

Un’escursione sensoriale, inclusiva, aperta a tutti, per scoprire il Colle della Luna, custode del borgo e fonte di ispirazione per l’evento.

Evento gratuito – Prenotazione obbligatoria.

Laboratorio residenziale di ritratto “Memoria in versi e arte” (17:00 – 19:00)

Un laboratorio artistico a cielo aperto in cui sei artisti realizzeranno ritratti degli anziani del borgo, creando una galleria di volti e storie legate alla comunità.

Spettacolo “Castel di Luna” (21:15)

La Compagnia dei Folli presenta lo spettacolo poetico per le vie del borgo.