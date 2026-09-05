“Cantiere Digitale, Intelligente, Trasparente”: il 7 e l’8 settembre ad Ascoli Piceno

Al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno due giornate di confronto su innovazione, legalità e Opere pubbliche

REGIONE – I contratti pubblici digitali, l’intelligenza artificiale applicata ai lavori pubblici, la trasparenza amministrativa e le nuove tecnologie a supporto delle opere pubbliche saranno al centro di “Cantiere Digitale, Intelligente, Trasparente. La grammatica dell’innovazione nei lavori pubblici”, in programma il 7 e l’8 settembre al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno.

L’iniziativa è promossa da Regione Marche, Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Ministero dell’Interno e Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in collaborazione con ANCI Marche e Comune di Ascoli Piceno.

L’appuntamento di Ascoli Piceno rappresenta la terza tappa di un percorso avviato nel 2023 con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Regione Marche, ANAC e Ministero dell’Interno. Ad Ancona, nel luglio 2023, il primo convegno, “Il cantiere digitale: un cantiere attento”, ha affrontato i temi della legalità, della prevenzione della corruzione e della trasparenza nei contratti pubblici. A Macerata, nel giugno 2025, la seconda tappa, “Il cantiere digitale: un cantiere intelligente”, ha approfondito il ruolo delle nuove tecnologie e della gestione digitale nei processi amministrativi. L’edizione di Ascoli Piceno amplia ulteriormente il confronto, mettendo al centro le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, dalla gestione informativa digitale e dalle nuove soluzioni tecnologiche applicate ai lavori pubblici.

Nel corso delle due giornate si alterneranno rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, del mondo accademico, della ricerca, delle professioni e delle imprese per approfondire temi strategici quali la digitalizzazione dei contratti pubblici, il Building Information Modeling (BIM), la gestione dei dati, la ricostruzione post-sisma, la formazione delle competenze e le applicazioni dell’intelligenza artificiale a supporto dell’efficienza amministrativa e della trasparenza.

Particolare attenzione sarà dedicata alle opportunità offerte dalle tecnologie sviluppate dal CNR e alle esperienze collegate a TrasparenzAI e CLARA, strumenti innovativi pensati per rendere le informazioni pubbliche sempre più accessibili, comprensibili e utilizzabili da cittadini, imprese e amministrazioni.

Nel dettaglio lunedì 7 settembre, a partire dalle ore 15

dopo i saluti istituzionali del sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del presidente dell’ANAC Giuseppe Busia, del presidente del CNR Luigi Ambrosio Lenzi e del sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco, si entrerà nel vivo dei lavori con le sessioni dedicate a “Contratti pubblici in rete” e “Cantieri intelligenti”, coordinate dalla consigliera ANAC Consuelo Del Balzo. Apriranno gli approfondimenti il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Carlo Deodato e il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli.

Martedì 8 settembre, dalle ore 9.30

e per l’intera giornata, dopo i saluti del presidente della Provincia di Ascoli Piceno Fabio Salvi e l’apertura dei lavori del segretario generale della Regione Marche Mario Becchetti e del segretario generale del Comune di Ascoli Piceno Vincenzo Pecoraro, il confronto proseguirà con la sessione “Gestione informativa digitale: una rivoluzione nei lavori pubblici”, coordinata dal professor Berardo Naticchia dell’Università Politecnica delle Marche, e con la sessione “Digitalizzazione e IA nei lavori pubblici: gestione, controllo, trasparenza e riservatezza”, coordinata dal professor Stefano Villamena dell’Università di Macerata. Le conclusioni saranno affidate alla professoressa Gabriella Racca dell’Università di Torino.

L’evento è collegato al rinnovo del Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Interno, Regione Marche, Autorità Nazionale Anticorruzione e Consiglio Nazionale delle Ricerche, che amplia il modello di collaborazione istituzionale avviato nel 2023. L’accordo, sottoscritto il 27 luglio 2026 dal sottosegretario Emanuele Prisco, dall’assessore regionale al Bilancio Francesca Pantaloni, delegata dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, dal presidente dell’ANAC Giuseppe Busia e dal presidente del CNR Luigi Ambrosio Lenzi, consentirà di rafforzare le attività di formazione, la vigilanza collaborativa e lo sviluppo di strumenti operativi a supporto delle amministrazioni pubbliche.

Tra le principali novità del rinnovo l’ingresso del CNR, che metterà a disposizione competenze scientifiche e tecnologiche per sviluppare soluzioni innovative a supporto della pubblica amministrazione, con particolare attenzione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale come leva di legalità, trasparenza ed efficienza. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata è stato confermato referente scientifico dell’iniziativa.

L’evento è in corso di accreditamento presso gli Ordini e Collegi professionali della provincia di Ascoli Piceno, tra cui Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Geometri e Geometri Laureati e Ingegneri.

Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming all’indirizzo: https://www.regione.marche.it/In-Primo-Piano/Diretta-Streaming.