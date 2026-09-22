Camerino, non si ferma all’alt dei Carabinieri e fugge: bloccato e denunciato

CAMERINO – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Camerino, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 43enne, originario di San Severino Marche e residente a Serravalle di Chienti, ritenuto responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’episodio si è verificato durante un normale servizio di controllo del territorio. L’uomo, alla guida della propria Fiat Panda, non si è fermato all’alt imposto dai militari lungo un’arteria stradale che attraversa il borgo camerte. Per sottrarsi agli accertamenti il 43enne, invece di arrestare la marcia, ha accelerato e si è dato alla fuga immettendosi a velocità sostenuta lungo la Strada Statale 77, dando vita a un inseguimento protrattosi per alcuni chilometri, sino a quando l’autovettura è stata raggiunta e bloccata in sicurezza. Oltre alla denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria, nei confronti del conducente si è proceduto al ritiro immediato della patente di guida ai fini della successiva sospensione.