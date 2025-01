Camerino, controlli Carabinieri: denunciate due persone per contraffazione

CAMERINO – I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Camerino, nel corso di servizi preventivi di controllo del territorio, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due persone per reati legati alla contraffazione.

Il primo fatto ha avuto luogo nel centro abitato di Camerino, dove è stato fermato un uomo di 67 anni, residente a San Severino Marche, alla guida della propria autovettura. Durante il controllo, il soggetto è stato trovato in possesso di ben 212 T-shirt in cotone contraffatte, per un valore complessivo di circa 12.000 euro. L’uomo è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, con conseguente sequestro dei capi di abbigliamento.

Nel comune di Muccia i Carabinieri hanno fermato un uomo di origini egiziane di 32 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno. Durante il controllo l’uomo ha esibito una patente di guida contraffatta, pertanto è stato deferito all’A.G. per il reato di falsità materiale commessa dal privato, mente il documento è stato ritirato e sottoposto a sequestro penale.