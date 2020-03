Bike Therapy Pergola, la stagione parte con un secondo posto

PERGOLA (PU) – E’ risalita in sella per pedalare forte l’Asd Bike Therapy. Dopo l’ottima stagione passata, caratterizzata da eccellenti risultati, il team pergolese si presenta ai nastri di partenza per il quinto anno, con tanta voglia di far bene.

In pochissimo tempo, l’Asd di Pergola ha saputo ritagliarsi uno spazio molto importante in ambito regionale e non solo, sia dal punto di vista agonistico che nel sempre più ricco panorama del cicloturismo, con tante attività di successo.

E anche i numeri certificano la crescita esponenziale di Bike Therapy, arrivata a contare oltre 70 tesserati.

Nove atleti parteciperanno al circuito MTB 3 Regioni (7 gare tra Marche, Toscana, Umbria); 2 al circuito MTB Umbria Marathon e Umbria Tuscany (6 gare in Umbria e Toscana); 4 atleti parteciperanno al circuito MTB Coppa Marche (7 gare nelle Marche); 3 atleti elite, un atleta Under 23 e uno Juniores saranno presenti alle principali gare nazionali; 2 parteciperanno alle Gf su strada inerenti il circuito Marche Marathon e alla Dolomiti Sportful.

Un team, ulteriormente rafforzatosi, pronto a dare battaglia un po’ in tutta Italia. Ai big Leopoldo Rocchetti, ex professionista, e Michele Angeletti, si è andato ad aggiungere, per la categoria Elite, Davide Dimarco.

Tra i giovani figurano Michele Mori e Giulio Pes, entrambi grandi protagonisti nella passata stagione.

L’antipasto della stagione domenica scorsa. Dalla Bacialla di Terontola, in provincia di Arezzo, con gli agonisti, al DoglioBikePark con i più piccoli. Bike Therapy presente e sempre al “lavoro”. E subito ottimi risultati: il giovane Giulio Pes in terra Toscana ha ottenuto un pregevole secondo posto.

«Siamo molto soddisfatti – sottolineano il presidente Emanuele Ercolani e il vice Luca Castratori – del bellissimo e numeroso gruppo, in costante crescita. Una grande famiglia! In poco più di quattro anni ne abbiamo fatta di strada e tanta ancora ne vogliamo fare. Siamo reduci da un’ottima stagione e cercheremo di ripeterci in tutte le gare e categorie».

Agonismo ma non solo. Bike Therapy infatti proporrà, come negli anni scorsi, corsi di guida sicura, e variegate attività nel campo cicloturistico, come l’organizzazione della Ciclopolverosa di Montesecco, in programma il 19 luglio, e il servizio di accompagnamento turistico: «Da sempre uno dei nostri principali obiettivi è quello di promuovere il territorio che amiamo e le sue eccellenze, naturalistiche, storico-artistiche, enogastronomiche. Crediamo fortemente, dalla nascita della nostra Asd, nel cicloturismo per lo sviluppo turistico e quindi anche economico. Organizzeremo in estate la Ciclopolverosa, che riscuote sempre un ottimo successo, e stiamo lavorando a tanti altri progetti per regalare a chi sceglie Pergola e il territorio limitrofo tanti servizi e opportunità».