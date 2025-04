Ad Ascoli Piceno “Sulle orme di Sant’Emidio”

Domenica 6 aprile l’iniziativa, promossa dal Circolo Acli Oscar Romero Aps/Asd, che rientra nel progetto “Gli itinerari della fede”

ASCOLI PICENO – Domenica 6 Aprile si svolgerà il tour culturale “Sulle orme di Sant’Emidio” con partenza alle 15,30 davanti alla Cattedrale in Piazza Arringo.

Si tratta di una iniziativa promossa dal Circolo Acli Oscar Romero Aps/Asd, in collaborazione con U.S. Acli Marche Aps e U.S. Acli provinciale Ascoli Piceno/Fermo Aps, col contributo del Comune di Ascoli Piceno (Sostegno a circoli ricreativi anziani).

La partecipazione alla manifestazione è gratuita ma occorre prenotare con un messaggio al numero 3939365509 (entro il 3 Aprile indicando il proprio nome e cognome). E’ prevista la partecipazione massima di 80 persone.

L’iniziativa prevede l’attraversamento di un percorso cittadino della durata di 2 ore circa, con una guida turistica abilitata, dedicato a conoscere meglio i tanti legami tra la città delle cento torri e la figura del proprio patrono, dal punto di vista culturale, architettonico e storico.

La manifestazione rientra nel progetto “Gli itinerari della fede” che, in occasione del Giubileo, propone percorsi a tema religioso strettamente connessi con la valorizzazione e una maggiore conoscenza delle ricchezze del territorio.

Nelle scorse settimane sono stati realizzati due eventi ossia “Ascoli città di papi” e “Tracce di devozione ascolana” che hanno visto la partecipazione di centinaia di persone.

In caso di pioggia la manifestazione sarà spostata ad altra data.