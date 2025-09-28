Ascoli Piceno, è ripartito il corso di yoga olistico

ASCOLI PICENO – Dopo la pausa estiva è ripreso, nella nuova sede della palestra Phisiko Restyle Gym, il corso di yoga olistico tenuto dall’insegnante Eugenia Brega.

Il corso si svolge ogni lunedì dalle ore 17 alle ore 18 in via dell’Aspo 62.

L’iniziativa, che proseguirà fino all’11 maggio 2026, viene realizzata dal Circolo Acli Oscar Romero grazie alla collaborazione di U.S. Acli Marche Aps e Teatro delle Foglie.

Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3495711408.

“Ottobre – dicono i promotori del corso – è da sempre riconosciuto come il mese rosa, dedicato alla prevenzione del tumore al seno e alla promozione della salute femminile. Lo yoga è un utile strumento per occuparsi della propria salute. Le donne spesso vivono ritmi frenetici e trascurano i segnali del proprio corpo. Lo yoga insegna a riconoscere tensioni, dolori e cambiamenti, promuovendo una maggiore consapevolezza corporea che può facilitare diagnosi precoci”.