Ad Ascoli gli over 60 puntano al benessere con “MiGio.Act – Mi muovo gioco, sono attivo”

E’ entrato nel vivo il progetto con attività gratuite che incoraggia la socialità attraverso l’attività motoria e promuove la salute fisica e mentale

ASCOLI PICENO – Sono entrate nel vivo le attività del progetto “MiGio.Act – Mi muovo gioco, sono attivo” finanziato da Sport e Salute Spa.

L’iniziativa, che ad Ascoli Piceno per l’U.S. Acli è coordinata dal comitato provinciale Ascoli Piceno/Fermo e dall’ASD 31 Ottobre, si pone l’obiettivo generale di sperimentare iniziative di promozione dell’accesso all’attività fisica nei confronti degli over 60, in un’ottica di salute, misurabilità e sostenibilità.

Il corso, tenuto dal maestro Raffaele Tassone, si svolge presso la scuola “La via della danza” in via dei mutilati ed invalidi del lavoro 108 – Villa Sant’Antonio (sopra “Risparmio Casa” – seconda piano) ogni martedì e venerdì dalle 19 alle 20.

Nei giorni scorsi è stato fatto il punto della situazione, a quasi due mesi dall’avvio dell’iniziativa, alla presenza dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Ascoli Piceno Massimiliano Brugni e del presidente di U.S. Acli Marche Giulio Lucidi che hanno evidenziato anche l’evidente valore sociale di un progetto che crea aggregazione per gli Over 60 e che garantisce loro attività finalizzata a promuovere un buono stato di salute.

Il progetto nazionale “MiGio.Act – Mi muovo gioco, sono attivo”, in cui con l’U.S. Acli collaborano altri sette enti di promozione sportiva (Acsi, Aics, Asi, Csen, Msp, Uisp e Csi,) mira a diminuire la quota di sedentarietà e a diffondere corretti stili di vita tra la popolazione anziana. Obiettivo è quello di promuovere un’attività fisica praticabile anche al di fuori delle infrastrutture sportive tradizionali, come per esempio nelle piazze e nei parchi. Sono previsti diversi tipi di iniziative, che comprendono eventi di Open day in cui sperimentare e praticare sport differenti, percorsi semestrali di attività motoria multidisciplinare e Campus multi-sportivi.