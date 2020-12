Area crisi complessa Tronto/Vibrata , Castelli su rifinanziamento mobilità in deroga

Castelli: “mancato rifinanziamento mobilità in deroga, siamo alla svolta risolutiva”

ANCONA – L’assessore regionale Guido Castelli da circa due mesi si sta occupando della questione del mancato rifinanziamento della mobilità in deroga nell’area di crisi industriale complessa Valle del Tronto – Val Vibrata per l’anno 2020.La vicenda coinvolge quasi 300 lavoratori piceni che, in assenza di un rifinanziamento dello strumento, perderebbero la possibilità di godere di questo sussidio anche per il futuro.Si tratta di un caso paradossale in quanto nell’ambito della stessa area di crisi complessa ci sono lavoratori che sono stati privati del sostegno statale (quelli della vallata del Tronto) ed altri che invece ne beneficiano (quelli della Val Vibrata).

Si legge nella nota di Castelli:

In queste settimane, insieme all’’assessore Latini e ai consiglieri regionali Assenti e Antonini, ci siamo molto impegnati per risolvere una delle eredità più complicate ricevute dalla vecchia giunta regionale: il mancato rifinanziamento della mobilità in deroga precedentemente riconosciuta ai lavoratori delle aziende ubicate nella porzione picena dell’area di crisi complessa Valle del Tronto/Val Vibrata. Una vicenda incresciosa e, per certi versi, incredibile che risale alla fine dello scorso marzo quando il Ministero del Lavoro escluse la regione Marche dal novero di quelle destinatarie dei fondi in questione. Dalla metà di ottobre (da quando ovvero ho assunto la carica di assessore alle crisi industriali complesse) mi sono applicato a questo dossier con molta determinazione, confrontandomi non solo con i lavoratori ma anche con i sindacati, le associazioni di categoria, i parlamentari del territorio e i servizi regionali competenti. Di grande aiuto è stato anche il collega assessore al lavoro Stefano Aguzzi che ha prestato grande collaborazione alla “causa” investendo della questione anche l’On. Morani. Grazie a questo gioco di squadra abbiamo sollecitato la presentazione di emendamenti, prima al decreto ristori quater e, da ultimo, alla legge di bilancio.

Di queste ore è la notizia dell’avvenuto accoglimento di un emendamento promosso dall’On. Segneri (M5S) che dovrebbe aver risolto il problema. Dico dovrebbe perché, rispetto alla formulazione dell’emendamento che avevo predisposto e diffuso tra i vari gruppi parlamentari (anche ovviamente quello di FDI), il testo approvato lascia adito a qualche perplessità. Proprio per dissipare eventuali incertezze, nella giunta di ieri, ho presentato e fatto approvare una delibera di indirizzo con cui la regione non solo richiede il rifinanziamento della mobilità in deroga ma, in aggiunta, si dichiara disponibile ad utilizzare parte di fondi FSE accantonati proprio per la mobilità in deroga in favore dei nostri lavoratori. Sono quasi 300, erano stati abbandonati e – dopo tanta tribolazione – hanno diritto ad un po’ di serenità. Oggi quel risultato è molto più vicino. Grazie a tutti per la collaborazione.”