Ancona, tornano i progetti didattici “Scarabeo verde” e “Tree for future”

Il 29 settembre un Open Day virtuale per dare il via ai percorsi didattici su rifiuti, acqua e ambiente.Un nuovo anno scolastico con molte proposte innovative all’insegna della flessibilità e dell’attenzione

ANCONA – Martedì 29 settembre un Open Day virtuale darà il via ufficiale al nuovo anno scolastico di “Scarabeo verde” e “Tree for future”, progetti didattici promossi da ATA Rifiuti Ancona, AATO 2 e Ludoteca “Riù”, patrocinati dalla Regione Marche, dedicati alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado dell’ambito territoriale. Progetti didattici ormai da molti anni punto di riferimento per le scuole della provincia di Ancona in tema di ambiente. Lo scorso anno scolastico si sono avute adesioni per oltre 200 scuole, 1.034 classi e quasi 18.000 alunni.

Sulla pagina Facebook di ATA Rifiuti – @comunicazioneATArifiuti – il 29 settembre alle ore 17 partirà la Diretta per presentare ai docenti le nuove proposte 2020/21 e i tanti percorsi educativi e di sensibilizzazione incentrati sulla tematica dei rifiuti, della risorsa idrica e del rispetto per l’ambiente.

“Le proposte didattiche hanno tutte una vocazione alla sostenibilità, alla cittadinanza attiva e alla tutela del bene comune, in linea con quanto espresso dal MIUR nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole. – specifica Matteo Giantomassi ATA Rifiuti Ancona – L’anno scolastico vede sicuramente la grande novità della Didattica a distanza, da sperimentare in diretta o in differita, che offrirà alle classi più modalità didattiche e quindi più scelta, dalle attività in presenza a quelle a distanza, e addirittura in outdoor, in ambienti aperti adiacenti alla scuola come un giardino o un parco vicino all’edificio. Parole chiave del prossimo anno scolastico sono flessibilità e attenzione: oltre 30 i percorsi per i differenti target, in completa sicurezza e nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio di Covid-19.”

Anche quest’anno gli insegnanti sono al centro: oltre a un’offerta didattica ampia e differenziata, il progetto prevede infatti un corso di formazione rivolto ai docenti riconosciuto dall’USR Marche ai sensi della Direttiva n. 170 del 21 marzo 2016.

Tutti i dettagli dei nuovi percorsi didattici saranno presentati durante l’Open Day virtuale. Dopo una presentazione di Matteo Giantomassi di ATA Ancona, il programma prevede l’intervento di Andrea Rinaldi, per le cooperative Atlantide e La Lumaca, per raccontare nello specifico le novità del nuovo anno scolastico.

Seguirà la presentazione, a cura di Giuseppe Mazzara della Ludoteca Riù di Santa Maria Nuova, delle proposte della Ludoteca e delle modalità didattiche adottate per andare incontro alle esigenze della scuola. Poi Luca Kogoj, Coop Hort, introdurrà il nuovo concorso per le scuole Viaggio al centro della terra, Dalle sorgenti alle nostre case, difendiamo l’acqua dai suoi nemici!

La presentazione si chiuderà con la presentazione del corso di formazione rivolto ai docenti.

Modera l’appuntamento online la giornalista Letizia Magnani.

Quest’anno le adesioni ai percorsi saranno online, accedendo alla sezione “Scuola e dintorni” del sito www.atarifiuti.an.it e compilando il format entro e non oltre venerdì 30 ottobre 2020.