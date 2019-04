Ancona, Tipicità in blu 2019: dal 16 al 19 maggio la sesta edizione

Al Festival del mare e della blu economy prelibatezze marinare e regata gastronomica, performance artistiche e minicrociere gourmet, visite ai cantieri e laboratori esperienziali, un salone dei vini del Conero

ANCONA – Dal 16 al 19 maggio si svolgerà ad Ancona la sesta edizione di Tipicità in blu, il Festival ormai divenuto uno degli appuntamenti di punta dell’area adriatica. Non a caso, ci saranno anche gli studenti dell’Università dell’Indiana, per approfondire tutti gli aspetti della “crescita blu”. Cibo, nautica, pesca, sport, turismo e cultura, da vivere con un programma che interpreta alla perfezione l’anima di questa città situata al centro dello spazio adriatico.

Al Mercato ittico, laddove i pescatori convergono di ritorno dalle battute di pesca, sarà allestito il Blu Village, presso il quale assaggiare le prelibatezze di mare. Pesci e molluschi in ricette tradizionali e rielaborazioni attuali, in abbinamento ai vini delle Marche ed ai prodotti della biodiversità agricola.

A Marina Dorica, porto turistico della città, è in programma un contest di pittura su vela ed una performance di musica con strumenti di plastica riciclata, a ricordare che il rapporto tra uomo e mare è bello se in equilibrio. Tuttavia, l’evento clou ambientato in questo bellissimo approdo è la Sailing Chef, regata velica caratterizzata da un’ardita prova di cucina a bordo, una “gara nella gara”.

La Mole Vanvitelliana ospita un ricchissimo programma di performance con volti noti, nonché le “Giornate della nautica e della pesca”, ma anche il Conero nel calice, salone dedicato agli inimitabili vini del suggestivo ed inconfondibile promontorio che racchiudono i sentori della macchia mediterranea ed i profumi del mare.

L’Arena del mare, base di partenza per esclusive minicrociere gourmet che raggiungeranno la pittoresca baia di Portonovo garantendo un’emozionante quanto gustosa esperienza, sarà teatro, la domenica, di una rievocazione che ricorderà momenti epici della storia marinara anconetana.

Menù in blu ed Aperiblu, proposti nei locali cittadini aderenti all’iniziativa, rappresenteranno un’imperdibile appetitosa occasione per assaporare tutto il gusto del mare Adriatico in tante diverse stuzzicanti sfaccettature ed interpretazioni.

Il programma della 6a edizione di Tipicità in blu, inoltre, completa il variegato panorama nel quale si ramifica la blue economy introducendo un ambito strategico, il cluster dell’acqua, un settore primario nel contesto dello scenario dell’economia blu, peraltro fondamentale per tutti i comparti dell’attività umana. In questo scenario si confronteranno gli attori rappresentativi dei diversi mondi di questo autentico microcosmo.

Tipicità in Blu è frutto di un lavoro di squadra promosso dal Comune di Ancona in collaborazione con un nutrito pool di enti locali, associazioni ed aziende partners operanti nei settori della “crescita blu”.