Ancona, presentato l’evento “Yachting & Luxury Cruising”

La filiera cantieristica delle Marche fa squadra e traccia la roadmap per lo sviluppo del mercato dello Yachting and Luxury Cruising

ANCONA – Si è svolta questa mattina, nella location della Loggia dei Mercanti (AN), la presentazione-evento del Cluster “Yachting & Luxury Cruising” CYLC delle Marche, un gruppo fortemente voluto dalle aziende della filiera della cantieristica, dall’Università Politecnica delle Marche e dagli Istituti di ricerca per unire sinergicamente il proprio know-how e favorire innovazione, competitività, networking, informazione e formazione continua delle risorse.

Il Gruppo di lavoro nasce all’interno del Cluster “e-Living”, uno dei quattro Cluster promossi dalla Regione Marche quali aggregatori di Imprese, Università ed enti di ricerca che dal 2013 collaborano per favorire il dialogo tra mondo accademico, imprenditoriale e pubblica amministrazione.

Il cluster e-Living si concentra su specifiche tematiche: ambienti intelligenti, sicurezza, benessere e comfort, sensoristica, salute e benessere e da oggi anche la cantieristica navale.

Quasi 200 i soci che partecipano al sistema dei Cluster marchigiani, principalmente imprese.

Davanti ad una gremita platea di Autorità ed Istituzioni (Assessore alle politiche del Porto del Comune di Ancona, Prefetto di Ancona, Onorevole Emiliozzi, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Capitaneria di Porto, Regione Marche, Presidente Camera di Commercio Ancona, Comune di Fano e Città di San Benedetto del Tronto, Confindustria Marche), stampa, addetti della filiera e cittadinanza, sono stati presentati i 14 Soci del gruppo (AMS Advanced Mechanical Solutions, Cantiere delle Marche, Cantiere Rossini, Cantori, CRN/Ferretti Group, Fincantieri, FM Architettura d’Interni, Furlanetto International, Luxury Projects, Palumbo Superyachts, SailADV, Studio Massari, Team Italia e Videoworks).

Tra gli interventi:

Assessore alle Politiche del Porto Comune di Ancona Dott.ssa Ida Simonella “La cantieristica è il settore più strategico per la città di Ancona. Nel 2013 quando ci siamo insediati, era già in crisi; oggi la situazione è totalmente cambiata. C’è una nuova generazione di attività attorno ai cantieri minori e abbiamo il dovere, come città, di accompagnare questa grande occasione di sviluppo”.

Rettore Prof. Sauro Longhi “dal 2011 al 2018 il settore della cantieristica è cresciuto di 10 punti percentuali. Le Marche, nell’economia del mare a livello italiano, sono in un’ottima posizione, al 6° posto. Il 4,5% del PIL delle Marche è rappresentato proprio dal mare. Ecco perché c’è bisogno di strutturarsi a livello regionale e nazionale per far sì che si possa considerare, quello marchigiano, un vero e proprio distretto della nautica. Considerando inoltre, sulla base degli ordini mondiali, per le Marche, una quota prudente di mercato del 3-4% possiamo stimare il valore dell’industria rappresentata da CYLCM in un miliardo di euro all’anno, praticamente esportato sopra il 90% Per gli addetti, siamo ben sopra i 2.000 addetti a livello marchigiano (dati CNA)”.

Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Dr. Rodolfo Giampieri “È importante ringraziare gli Imprenditori illuminati del nostro territorio per l’impegno che mettono in tutte le loro attività creando una forte occupazione. Dobbiamo unirci per rendere le prassi amministrative più snelle nell’ottica della crescita e dello sviluppo”.

Presidente Cluster E-Living Amedeo Duranti “Grandissimo successo per questa iniziativa visti tutti gli attori istituzionali intervenuti e soddisfatto dei segnali di disponibilità da parte della Regione Marche a raccogliere le istanze della filiera della nautica del Cluster E-Living”.