Ancona, “Navigare verso il futuro”: il 14 marzo l’evento MYC

Al Teatro delle Muse l’evento in cui la filiera dell’ industria nautica marchigiana incontrerà per la prima volta gli studenti degli Istituti Superiori delle Marche in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale

ANCONA – Martedì 14 marzo 2023, dalle ore 10.00, al Teatro delle Muse di Ancona si terrà l’evento dal titolo “Navigare verso il futuro, il ruolo dell’Industria nautica del territorio”, organizzato dall’Associazione Marche Yachting & Cruising (MYC) con la collaborazione del Comune di Ancona. Saranno coinvolti studenti dai 15 ai 18 anni ai quali i Professionisti delle Aziende Socie dell’Associazione MYC racconteranno in tre panel il loro percorso sia formativo che lavorativo, i loro sogni sin da ragazzi e come sono arrivati a ricoprire i loro ruoli attuali tra narrazioni entusiasmanti, aneddoti ed esperienze di vita vissuta.

L’ incontro tra i ragazzi degli Istituti Superiori delle Marche, coordinati dall’Ufficio Scolastico Regionale, e la filiera dell’Industria nautica marchigiana punta a avvicinarli al settore Yachting & Cruises offrendo una panoramica sulle varie professioni che possono rappresentare una scelta ed un’opzione per il loro futuro lavorativo.

L’Associazione Marche Yachting & Cruising desidera spiegare ai giovani che l’industria nautica da diporto e crocieristica di lusso, storicamente presente nella Regione Marche da oltre novant’anni, riconosciuta e rinomata a livello mondiale, è ben sviluppata nell’intera filiera progettuale e produttiva ed è un’importante opportunità di lavoro per figure professionali diplomate e/o laureate o anche con master/dottorato.

Le Aziende associate sono infatti alla ricerca costante di operai specializzati, tecnici, ingegneri, architetti, designer, amministrativi, laureati in economia, addetti alla logistica e all’ufficio acquisti e molte altre figure professionali.

Attualmente l’Associazione Marche Yachting & Cruising, autonoma e legalmente costituita ad agosto 2021, rappresenta tutta la filiera dello yachting marchigiano con 26 Soci tra cui: Cantieri Navali (CRN Gruppo Ferretti, Cantiere delle Marche, CPN, Cantiere Rossini, Nerea Yachts, Palumbo Superyachts, Silent Yachts, Wider Yachts); Designer (FM Architettura di Interni, LP Luxury Projects, Massari Design); Impiantisti (Team Italia, Furlanetto International, Videoworks), Contractors di Interni (Poltrona Frau, Cantori, Mino Decor); Produttori di componenti (AMS Advanced Mechanical Solutions, Corset/Linset,F.lli Canalicchio, I-Carbon); Fornitori di Servizi (Marine Shore Assistance, Planstudio, SailADV, Sail Solutions), nonché la prestigiosa Università Politecnica delle Marche.

L’Associazione si pone come obiettivi:

• Unificare la voce di settore nei rapporti con le istituzioni e le scuole;

• Aderire al programma della Regione Marche delle specializzazioni regionali;

• Favorire i progetti di innovazione ed internazionalizzazione;

• Dialogare con le scuole per lavorare sui processi di formazione, in modo che ci siano le competenze di base per il settore.

Due gli step importanti compiuti dalla sua fondazione:

1. Grazie agli ottimi rapporti con la Regione Marche, l’Associazione è stata invitata ad Expo 2020 per rappresentare l’eccellenza regionale della cantieristica yachting & luxury cruising (tutta la filiera);

2. È stata organizzata una conferenza stampa di presentazione ufficiale dell’Associazione a settembre 2022 durante la fiera di Cannes dedicata allo Yachting con partecipazione rilevante da parte della stampa nazionale, internazionale, di settore ed extra settore, oltre che della Rappresentanza della Regione Marche.