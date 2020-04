Ancona, “Gli incontri di Univpm”: al via un ciclo di seminari online

Saranno affrontate tematiche diverse al fine di raggiungere un vasto pubblico e non perdere il legame con il territorio

ANCONA – In questo momento di attività a distanza l’Università Politecnica delle Marche ha pensato di dare un segnale di presenza e sostegno a tutta la nostra comunità, offrendo un contributo di carattere formativo. Siamo pienamente convinti che mettere in circolo conoscenze, soprattutto adesso, permetterà di rinsaldare i legami già esistenti e di crearne di nuovi.

Da questa idea nasce il format “Gli incontri di Univpm” un ciclo di seminari online che affronteranno tematiche diverse, con docenti provenienti dalle nostre aree culturali Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze, pensati per raggiungere un vasto pubblico e non perdere il legame con il territorio.

Il ciclo di seminari è un’iniziativa del Rettore Prof. Gian Luca Gregori, curata dal Prof. Francesco Maria Chelli, referente di Ateneo per le relazioni con il territorio. I video saranno disponibili sul canale YouTube e sui social dell’Univpm a partire dalle date segnalate. Si tratta del primo ciclo di seminari al quale seguiranno altri appuntamenti.

– Giovedì 9 Aprile 2020 “Il marketing digitale: da opportunità per pochi a necessità per tutti”

Prof.ssa Federica Pascucci, Docente di Fondamenti di Marketing digitale e di Marketing presso il Dipartimento di Management della Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Univpm.

– Sabato 11 Aprile 2020 “L’Informatica: una nostra alleata contro il coronavirus”

Prof. Domenico Ursino, Professore Ordinario in Ingegneria del Software e Data Science presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione della Facoltà di Ingegneria dell’Univpm.

– Mercoledì 15 Aprile 2020 “Il servizio sanitario italiano alla prova del coronavirus.”

Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli, Professore Ordinario di Sociologia dei processi economici e del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali della Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Univpm.

– Giovedì 16 Aprile 2020 “Lievitazione naturale: dal pane tradizionale al pane del futuro?”

Prof.ssa Lucia Aquilanti, Professore Associato in Microbiologia agraria del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari, ed Ambientali (D3A) dell’Univpm.