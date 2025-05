Ad Ancona i Campionati Nazionali Universitari

Dal 24 maggio al primo giugno 2025, quasi 4000 atlete e atleti partecipanti, oltre 40 CUS d’Italia, 25 discipline e 100 volontari

ANCONA – La 78esima edizione dei Campionati Nazionali Universitari Primaverili si svolgerà ad Ancona dal 24 maggio al primo giugno 2025. L’evento, che rappresenta il punto più alto della stagione sportiva universitaria, vedrà convergere nel capoluogo marchigiano quasi 4000 studenti atleti e studentesse atlete provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi in 16 discipline ufficiali scelte da Federcusi e 9 discipline opzionali scelte dal comitato organizzatore per conquistare i titoli nazionali. Saranno circa 450 le medaglie che verranno assegnate. Circa 100 studenti e studentesse Univpm che collaboreranno come volontari.

I CNU rappresentano il più importante appuntamento sportivo nazionale per il mondo universitario. Ancona, con le sue strutture e l’impegno delle istituzioni locali, si appresta a vivere un’esperienza di sport, aggregazione e valorizzazione del territorio.​

Il CUS Ancona, il Comune di Ancona e l’Università Politecnica delle Marche sono al lavoro per garantire la miglior accoglienza e l’ottimale svolgimento delle competizioni, all’insegna dello sport, dell’aggregazione e dello spirito universitario. Il tutto, sotto la direzione organizzativa di FederCUSI, con il patrocinio del CONI, la collaborazione delle Federazioni Sportive Nazionali coinvolte e il contributo di ANCI Marche.

La manifestazione prenderà ufficialmente il via domenica 25 maggio con la Cerimonia di Apertura in Piazza Pertini.

Le discipline

Calcio a 11, Calcio a 5, Pallavolo Maschile e Femminile, e Pallacanestro Maschile, Atletica leggera, Judo, Karate, Lotta, Rugby a 7, Scherma, Taekwondo, Tennis, Tennistavolo, Tiro a Volo (Trap e Skeet), Padel, Beach Volley, Basket 3 vs 3, Scacchi, Gimkana Western, Monta da Lavoro tradizionale, Corsa su Strada, Arrampicata.

Gli impianti sportivi: il Pala Prometeo, Palasport Sabatini, Pala Scherma, Stadio N. Mandela, Impianti Univpm Cus Ancona a Posatora, Palestra Carlo Urbani, Campi sportivi Giuliani Torrette, Sorrentino Collemarino e Paolinelli, Palestra Pietralacroce, Campo Italico Conti, Tennis Club Pietralacroce, il Palasport Brasili a Collemarino, Centro TAV per il tiro a volo a Castelfidardo, il Bola Padel Next, la Spiaggia di Palombina, il Tabù Ranch di Osimo. (qui l’elenco completo https://www.cnu2025ancona.it/impianti/)

Il villaggio dei Campionati

Sempre in piazza Pertini sarà allestito un villaggio dei Campionati con uno spazio di circa 600 metri quadrati coperti e un auditorium con 60 posti a sedere e video wall, per ospitare convegni seminari e incontri a tema. Numerosi stand saranno utilizzati da istituzioni, federazioni sportive e associazioni del territorio per parlare di sport e giovani. Tra questi ci sarà anche un punto dove verranno raccontate le storie e le discipline degli studenti e studentesse che hanno la doppia carriera studente-atleta all’Università Politecnica delle Marche.

Il villaggio ospiterà, inoltre, una serie di eventi collaterali, il cui palinsesto è in via di definizione. Tra questi, sono già stati fissati una iniziativa con il Panathlon Ancona (28 maggio) che presenterà la Scuola di specializzazione in Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico di UnivPM, e il convegno per il decennale Pa Social “Giovani, sport e comunicazione: connessioni, valori e nuove sfide”, in programma per martedì 27 maggio, con Francesco Di Costanzo, presidente di PA Social, Luca Marinelli, docente Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche, Ilaria Colombo, commentatrice Discovery e Fgi e molti altri ospiti.

Il Comune di Ancona allestirà inoltre un palcoscenico dove sono previste esibizioni musicali per accompagnare le serate dei campionati.

La manifestazione si concluderà con la cerimonia di chiusura in programma in Piazza Pertini il 31 maggio.

L’evento è realizzato in collaborazione con ANCI Marche e sostenuto da Viva Servizi, Viva Energia, Casali Computers, Anconambiente e ha come partner eventi, tra glia altri, Pa Social, Panathlon Ancona.