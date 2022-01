Ancona, il 12 febbraio al Teatro Delle Muse “I Promessi Sposi – Opera Moderna”

Lo spettacolo è presentato dalla Compagnia Teatrale Amatoriale Musica Insieme

a favore di AISLA Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica



ANCONA – Sabato 12 febbraio 2022, alle ore 21.00, al Teatro Delle Muse di Ancona andrà in scena “I Promessi Sposi – Opera Moderna”.

Lo spettacolo è presentato dalla compagnia teatrale Musical Insieme a favore di AISLA Ancona, per offrire un contributo ai servizi di assistenza rivolti ai pazienti con SLA e rispettive famiglie del territorio marchigiano. L’evento è patrocinato dal Comune di Ancona

I promessi sposi – Opera moderna è una rappresentazione scenica a metà strada fra il musical e l’opera rock, ispirata al celebre romanzo di Alessandro Manzoni I Promessi Sposi. Lo spettacolo si prefigge di affrontare quello che è convenzionalmente considerato il più grande romanzo italiano sotto un’ottica moderna, che evidenzi – rispetto al testo originale – agganci con l’attualità, in una “celebrazione di un mondo pieno di suggestioni storiche, poetiche e umane”.

L’amore fra i due protagonisti -Renzo Tramaglino e Lucia Mondella- si inserisce, in accordo con il testo manzoniano, “in un contesto storico e sociale che riprende, immutate, le problematiche dell’essere: dall’Amore al Potere, dalla Giustizia alla Fede”. In questa ottica, viene enfatizzato il trionfo della vita che vince la peste ,in un festoso e concitato finale dove protagonisti e comprimari sono tutti sul palco. Il bello dei Promessi Sposi è che può catturare l’attenzione e l’interesse ancora oggi, dato che si tratta di un romanzo moderno che tratta molti e profondi temi come il rapporto con i potenti, il pentimento etc.

musiche Pippo Flora

libretto Michele Guardì

regia Elisa Ravanesi

aiuto regia Sara Sonaglioni

direzione artistica Valerio Marcantonini

coreografie Silvia Giacchetti

scenografie Irina Bakhmach

biglietti INTERI € 12 RIDOTTI € 8 (fino a 10 anni, invalidi)

Prevendita attiva su Vivaticket www.vivaticket.com o presso il la biglietteria del Teatro Delle Muse (071.52525) da martedì a sabato 9.30 – 13.00; da mercoledì a venerdì anche 15.00 – 18.00

La biglietteria sarà aperta anche dalle ore 20.00 il giorno dello spettacolo.12 febbraio 2022, ore 21 – Teatro delle Muse