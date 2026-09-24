“Agricoltura in Festa”: il 3 e 4 ottobre all’Abbadia di Fiastra

Presentata in Regione la manifestazione organizzata da Copagri Marche tra Enogastronomia, Cultura e Natura

ANCONA – Sapori, natura, cultura, tradizione, turismo lento e valorizzazione del territorio. Torna il 3 e 4 ottobre all’Abbadia di Fiastra “Agricoltura in Festa”, la manifestazione organizzata da Copagri Marche che celebra le eccellenze marchigiane attraverso degustazioni guidate, convegni, passeggiate nella natura, spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento dedicati al mondo agricolo.

La XV edizione dell’evento è stata presentata questa mattina nella Sala Raffaello della Regione Marche alla presenza del vicepresidente e assessore all’Agricoltura Enrico Rossi, del presidente di Copagri Marche Gian Luigi Silvestri e del presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini in collegamento.

DICHIARAZIONI

“Ringrazio Copagri per l’organizzazione di questa splendida manifestazione, che vuole essere anche un momento di confronto su temi ritenuti rilevanti dalla Regione Marche, a partire dai giovani e dalle aree interne – ha esordito il vicepresidente e assessore all’Agricoltura, Enrico Rossi -. Nella riprogrammazione delle risorse in ambito CSR, pari a 210 milioni di euro, anche grazie al contributo di Copagri, abbiamo voluto prevedere una misura dedicata ai giovani.

Consideriamo inoltre strategico il ruolo degli agricoltori e allevatori nelle aree interne come presidio inderogabile di cura e gestione del patrimonio agricolo e boschivo, dunque di contrasto dei rischi di dissesto idrogeologico e abbandono

Questa presenza, però, non può essere soltanto di difesa del territorio, ma deve rappresentare anche una proposta di valorizzazione dei nostri luoghi, capace di generare nuove opportunità e integrare il reddito delle aziende agricole, attraverso agriturismo, turismo esperienziale, diversificazione del reddito, progetti di innovazione e circolarità, trasformazione dei sottoprodotti agricoli in nuovi prodotti.

Un esempio è quello di un’azienda vitivinicola che utilizza le bucce dell’uva per produrre un film biodegradabile, dunque ecosostenibile, destinato al packaging. Se vogliamo rendere nuovamente attrattivo il settore primario e favorire l’avvicendamento generazionale, dobbiamo rendere particolarmente redditizia l’attività agricola.

Come Regione Marche metteremo a terra gli strumenti a nostra disposizione, sostenendo anche il trasferimento tecnologico tra la ricerca e ciò che concretamente le nostre aziende agricole possono mettere in campo. Iniziative come questa contribuiscono inoltre a diffondere la cultura agricola tra famiglie e bambini e a rafforzare l’identità rurale e zootecnica della nostra regione. Il settore primario, nonostante le criticità attuali, può e deve continuare a rappresentare un settore strategico per il territorio marchigiano”.

“Con grande soddisfazione sono qui stamattina per presentare la nuova edizione dell’evento che si terrà il 3 e 4 ottobre presso l’Abbazia di Fiastra – ha detto il presidente Copagri Silvestri –. Per me è un grande piacere tornare ad organizzare questa festa, un momento di confronto ormai consueto ed identitario per i nostri agricoltori, che vedrà la partecipazione degli associati Copagri e di tanti altri operatori del settore. Quest’anno accenderemo i riflettori su temi centrali: i giovani agricoltori — una risorsa su cui è prioritario investire in questo momento —, il rilancio delle aree interne e le opportunità legate a innovazioni, risorse e incentivi, che approfondiremo in un importante seminario dedicato.

Avremo inoltre il piacere di accogliere all’inaugurazione il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Patrizio La Pietra. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Regione Marche, alla Provincia di Macerata, ai Comuni di Urbisaglia e Tolentino, alla Fondazione Giustiniani Bandini e alla Camera di Commercio delle Marche per la collaborazione e il fondamentale supporto alla riuscita di questo appuntamento per noi importantissimo”.

“’Agricoltura in festa’ è la dimostrazione di un settore dinamico che mette al centro i giovani, la qualità della produzione, la promozione del biologico, l’eccellenza delle imprese e le nuove tecnologie – ha spiegato Gino Sabatini -. Sul fronte del sostegno ai giovani e della formazione, proprio in queste ore ad Unioncamere a Roma abbiamo formalizzato un importante accordo con la Rete Nazionale Next Agrenovation.

Un’intesa focalizzata su orientamento, alternanza scuola-lavoro, analisi dei fabbisogni professionali, innovazione e sulla certificazione delle competenze per gli studenti degli istituti marchigiani. Sosteniamo le aree interne e l’accesso al credito in sinergia con la Regione per investire in innovazione tecnologica, ricerca, specializzazione e mercati internazionali.

Infine è fondamentale integrare sempre di più la rete dell’accoglienza e del turismo con la filiera agricola ed enogastronomica:

le Marche hanno straordinari numeri ed eccellenze da spendere su tutti i palcoscenici nazionali, europei e internazionali”.

“È con grande piacere che il Comune di Urbisaglia concede il patrocinio a “Agricoltura in Festa 2026 – ha scritto in un messaggio letto in conferenza stampa Riccardo Natalini, sindaco di Urbisaglia -. Un appuntamento che valorizza il nostro territorio e mette al centro il mondo agricolo, le sue produzioni, tradizioni e soprattutto le persone che ogni giorno lavorano la terra.

L’agricoltore non è soltanto colui che produce: è, a tutti gli effetti, un custode del territorio. La manifestazione rappresenta proprio questa idea: un’occasione per incontrarsi, conoscere, degustare, imparare e riscoprire il legame profondo tra agricoltura e territorio. Rivolgo quindi un sincero ringraziamento agli organizzatori, agli agricoltori, alle imprese e a tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento”.

AGRICOLTURA IN FESTA

Per due giorni la Riserva Naturale dell’Abbadia di Fiastra ospiterà un ricco calendario di iniziative pensate per far conoscere le produzioni di qualità, la storia e le tradizioni delle Marche. Al centro della manifestazione ci saranno la mostra mercato delle eccellenze agroalimentari regionali con oltre 20 espositori, gli itinerari del gusto dedicati a vino, miele e olio extravergine di oliva, incontri dedicati all’innovazione nel settore agricolo e appuntamenti culturali rivolti a un pubblico di tutte le età.

Accanto alle degustazioni e agli approfondimenti sul comparto agroalimentare, il programma proporrà passeggiate guidate, attività dedicate al benessere, presentazioni editoriali, spettacoli teatrali ed esposizioni di mezzi storici, offrendo ai visitatori un percorso tra paesaggio, tradizioni, sostenibilità e identità del territorio.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Regione Marche, Provincia di Macerata, Comuni di Tolentino e Urbisaglia, Fondazione Giustiniani Bandini e Camera di Commercio delle Marche.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

La prima giornata si aprirà alle 9:30 con l’inaugurazione della manifestazione alla presenza delle Istituzioni regionali; sempre alla stessa ora, si avvierà la Passeggiata lauretana a cura di Marche Active Tourism, seguita alle 10:00 da una sessione di benessere con la lezione di Yin Yoga & Sound Bath a cura di Sounds of Forest.

Il pomeriggio darà spazio alla lettura con il Silent Book Party (h.14:00) a cura dell’Associazione culturale LiberaMente e alle ore 16.30 la Presentazione del libro “Dolci Borghi e Legumi Affettivi” con Ilaria Cappellacci a cura di Giaconi Editore, attraversando l’ironia della Commedia Dialettale: “E’ mortu vabbu & La zampa matta” (h.15:30) a cura del Gruppo Teatrale L’Alternativa.

Ampio rilievo sarà dato al patrimonio vitivinicolo locale con due importanti appuntamenti:

Ore 16:00: Itinerario del Gusto/Degustazione guidata “Spazi di Ribona: espressioni di un vitigno unico”

Ore 17:00: Itinerario del Gusto/Degustazione guidata “La filiera della Vernaccia di Serrapetrona si racconta tra identità locale e abbinamenti”, entrambi a cura della sommelier Giulia Ausili.

La giornata di sabato si concluderà alle 19:00 con la 2ª Edizione della Cena Mezzadra, un momento conviviale per riscoprire i sapori e le tradizioni della tavola rurale. La cena è aperta a tutti su prenotazione con giochi, premiazioni e divertimento per ogni età.

La domenica si aprirà alle 10:00 con tre appuntamenti in contemporanea:

Il convegno istituzionale ed economico “Seminare innovazione, raccogliere risorse: gli incentivi per il settore agroalimentare marchigiano” con gli interventi di Confidicoop Marche e ProjectFin

Il laboratorio pratico “Decoriamo con le piante officinali” a cura della Meridiana

La passeggiata guidata nel verde “La Selva e le sue storie” a cura della Meridiana.

Sempre dalla mattina sarà allestita l’esposizione di Lambrette, Trattori (a cura del gruppo Le Teste Calle) e Fiat 500 d’epoca, un viaggio nella memoria e nella meccanizzazione agricola.

Nel pomeriggio il percorso enogastronomico e culturale prosegue:

Ore 15:00: Itinerario del gusto/Degustazione “Il miele: l’oro in tavola” presso gli stand del Tesoro delle api e di Esamuela Del Gatto.

Alle ore 16:00: Convegno “Il gusto del Cammino. Percorso enogastronomico lungo la Via Lauretana” alla presenza, tra le tante Istituzioni, del sen. Guido Castelli e della dott.ssa Paola Marchegiani, Dirigente Settore Turismo Regione Marche.

Ore 16:00: Itinerario del Gusto/Degustazione guidata “Oltre il filo d’olio: scienza, etichettatura e guida al tasting consapevole” a cura di Piero Sciamanna, tecnologo alimentare e Palmiro Ciccarelli, esperto assaggiatore di oli vergini di oliva.

Ore 16:30: Presentazione del libro “Uno gnocco tira l’altro” con Daniela Rinaldi a cura di Giaconi Editore.

Infine alle ore 19:00: Chiusura dell’evento con lo spettacolo teatrale “Il pittore delle colline chiare” con la regia di Laura Perini e la partecipazione di: Fulvia Zampa, Roberto Sagripanti, Christian Riganelli e Giosy Sampaolo.

Manifestazione confermata anche in caso di pioggia (ad esclusione del mercato).

Eventi gratuiti.

Prenotazioni per degustazioni, sport e convegni al n. 3385820212 o eventi@copagri.marche.it